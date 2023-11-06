Ноябрьские новинки южнокорейского кинематографа

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В ноябре южнокорейские кинотеатры покажут большое количество интересных фильмов. 8 ноября выходит фильм ужасов «Новая нормальность» (뉴 노멀) режиссёра Чон Бом Сика (정범식), рассказывающий о новой эпохе, когда страх стал повседневной реальностью. В съёмках фильма приняли участие актрисы Чхве Чжи У (최지우), Ли Ю Ми (이유미), певцы Чхве Мин Хо (최민호), Пхё Чжи Хун (표지훈), Чон Дон Вон (정동원). 22 ноября состоится премьера кинокартины «Сеульская весна» (서울의 봄) режиссёра Ким Сон Су (김성수) о событиях 12 декабря 1979 года, когда в РК произошёл военный переворот, и к власти пришёл Чон Ду Хван. 29 ноября выйдет фильм «Одинокие в Сеуле» (싱글 인 서울) режиссёра Пак Пом Су (박범수). Это романтическая комедия о инфлуэнсере Ён Хо и редакторе газеты Хён Чжин, которые пишут книгу о холостяцкой жизни.