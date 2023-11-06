Певица Хи Чжин из ARTMS выпустила сольный альбом

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Гёрл-группа ARTMS (아르테미스) готовится к дебюту в первом полугодии 2024 года. Тем временем её пять участниц Хи Чжин (희진), Ха Сыль (하슬), Ким Рип (김립), Чин Соль (진솔), Чхве Ри (최리), ранее выступавшие в составе другой южнокорейской группы Loona (이달의 소녀), выпускают сольные работы в рамках подготовки к дебюту. 26 октября певица Ха Сыль представила цифровой сингл «Пластиковая конфета» (Plastic Candy), 31 октября её коллега по группе Хи Чжин презентовала мини-альбом «К». В него вошли шесть песен с титульным треком «Алгоритм» (Algorithm). Видеоклип к песне на YouTube уже посмотрели более 5 млн пользователей. Певица предстала в корейском традиционном костюме ханбок. По её словам, сюжет клипа представляет собой историю принцессы, стремящейся стать звездой K-РОР без каких-либо ограничений дворцовой жизни. В своём интервью Хи Чжин выразила надежду на воссоединение всех участниц группы Loona в составе одного коллектива, добавив, что её новое агентство Modhaus всегда открыто для обсуждения этого вопроса.