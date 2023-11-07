Осень встречается с зимой

Процентное отношение жителей столичного региона к населению страны
2023-11-07
2023-11-07
7 ноября на юг Корейского полуотрова пришло резкое похолодание. На деревьях, растущих на склонах горы Пальвансан (высота 1.458 метров) в уезде Пхёнчхан-гун провинции Канвондо появился иней.
(Yonhap News)
2023-11-07
2023-11-09 11:46:22
2023-11-08 12:22:32
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