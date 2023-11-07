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Осень встречается с зимой

2023-11-07

Новости



7 ноября на юг Корейского полуотрова пришло резкое похолодание. На деревьях, растущих на склонах горы Пальвансан (высота 1.458 метров) в уезде Пхёнчхан-гун провинции Канвондо появился иней.  

(Yonhap News)

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