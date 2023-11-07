Рассказ «Сегодня за вами отправится «Аист» писательницы Ли Гён

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Вдруг у меня полились слёзы. Ведь говорили, что все матери замечательные? Но я за четырнадцать месяцев беременности, родов и ухода за ребёнком превратилась в самую большую в мире идиотку. По лицу текли слёзы и сопли, волосы и подушка намокли, я же снова взяла в руки телефон. Когда я коснулась выключенного экрана, очертания комнаты, тонувшие во мраке, опять смутно проявились. В самом углу экрана была иконка с оранжевой детской коляской, которую обхватывали две лавровые ветви. Я громко шмыгнула всё ещё мокрым носом и открыла приложение «Трансфер для младенцев «Аист».









- Через подключенные к нам датчики мы можем сравнительно точно распознавать и устранять физиологические проблемы, такие как раздражение или боль. Меняем подгузники, кормим из бутылочки, отвлекаем блестящими или шумными предметами, даём поиграть и посмотреть разные игрушки, пока у ребёнка не возникнет интерес. Также мы можем передавать вибрации, как при движении коляски.





“우리와 연결된 센서를 통해 불쾌감이나 통증 같은 신체적 원인은

비교적 정확히 인식하고 해결할 수 있어요.

기저귀를 갈아주고 수유를 하거나,

반짝거리고 소리 나는 것으로 주의를 끌고

여러 놀 것과 볼 것을 흥미가 당길 때까지 바꿔 보여주기도 하죠.

유모차와 유사한 진동을 전해 줄 수도 있고요.”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Выдуманный автором сервис с использованием искусственного интеллекта интересен, но в то же время он указывает на печальные проблемы современного общества, а именно сложности, связанные с воспитанием детей. Главная героиня Хе Ин и её муж работают. После рождения ребёнка девушка не смогла полностью воспользоваться декретным отпуском, опасаясь негативного отношения на работе. Вместе с тем, она ощущает сильную ответственность за своего ребёнка. Сложная ситуация вызывает у героини слёзы, её образ напоминает многих современных молодых родителей. С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта предпринимается всё больше попыток внедрить ИИ и в воспитание детей. Несомненно, современные технологии, подстраивающиеся под каждого отдельного ребёнка, могут быть полезными для родителей и преподавателей. И в то же время грустно видеть, как Хе Ин, которая сначала не хотела пользоваться услугами искусственного интеллекта, позже сочла его удобным.









- Вслед за сервисом «Аист», который помогает удобно и безопасно перевозить маленьких детей, в следующем году запускается сервис «Пингвин», который будет помогать безопасно и весело ухаживать за ребёнком дома. Как раз со вчерашнего дня начался набор в группу бета-тестеров, не хотите ли и вы подать заявку, если интересно? Конечно же, во время тестового периода услуга предоставляется бесплатно.

Милый пингвин с брошюры не переставал улыбаться, щёлкать крохотным оранжевым клювом и звонко чирикать несмотря на то, что я неаккуратно сжала брошюру в руке.





“영유아의 편안하고 안전한 이동을 도와드리는 <황새>에 이어

내년에는 가정에서의 안전하고 즐거운 영유아 육아를 도와드리는

<펭귄> 서비스가 출시될 예정이에요.

저희가 마침 어제부터 베타서비스 체험자를 모집 중인데,

혜인님도 관심이 있으시다면 신청해 보시겠어요?

물론 베타서비스 기간 동안 이용요금은 발생하지 않습니다.”





브로슈어의 앙증맞은 펭귄 일러스트는

조심성 없이 꾹 말아 쥔 내 손 안에서도 웃음을 잃지않고

조그만 오렌지색 부리를 빠끔대며 낭랑하게 지저귀었다.









Писательница Ли Гён родилась в 1984 году в г. Каннын провинции Канвондо. Дебютировала в 2022 году с рассказом «О том, как ночью в гостиной появился Александр Скарсгард».