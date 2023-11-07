Личный бронепоезд северокорейских лидеров

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Совсем недавно, в сентябре этого года, внимание всего мира было приковано к Северной Корее. 10 сентября лидер страны Ким Чон Ын выехал из Пхеньяна на поезде, направляясь с визитом в Россию. 12 сентября он прибыл на российскую пограничную станцию Хасан в Приморском крае, а на следующий день он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме «Восточный» в Амурской области. Известно, что самый первый такой поезд основателю северокорейского государства Ким Ир Сену подарил бывший руководитель Советского Союза Иосиф Сталин. С тех пор Ким Ир Сен ездил по стране и за границу на поезде. Эту привычку унаследовали его сын Ким Чен Ир и внук Ким Чон Ын. Любовь северокорейских лидеров к поездам охватывает три поколения. Кроме того, использование поездов имеет символическое значение. Путешествуя по стране на личном поезде, как это делали его дед и отец, Ким Чон Ын стремится предстать в глазах граждан заботливым лидером. В сегодняшнем выпуске мы поговорим на эту тему с профессором Чон Ын Чхан из Института образования по вопросам воссоединения.