Дворцы эпохи Чосон: у каждого своя история. Часть. 2.





Здание Каннён-чжон — это королевские покои во дворце Кёнбоккун.

© National Palace Museum of Korea

Дворец-долгожитель

Чхандоккун был построен в 1405 году в качестве отдельного дворца при Кёнбоккуне. Почему при наличии Кёнбоккуна потребовалось рядом строить отдельный маленький Чхандоккун, не ясно. Возможно, правящий тогда Тхэчжон избегал появляться в Кёнбоккуне, где он до этого вёл борьбу со своими братьями за трон, или, возможно, причиной было то, что тогда ещё был жив его отец Тхэчжо, смещённый с трона. В любом случае по завершении строительства Чхандоккуна у королевской семьи стало больше одного дворца.

Территория Чхандоккуна не столь обширна. На севере - подножие горы, на юге - оживлённый центр города, поэтому выделить большой участок под дворец было невозможно. Кроме того, крутой уклон не позволял распланировать дворец так же симметрично и чётко, как Кёнбоккун. Поэтому, когда входишь во дворец через главные ворота Тонхвамун 돈화문, требуется несколько раз повернуть, чтобы достичь внутренней части Чхандоккуна. Хотя все здания и дворы по сравнению с Кёнбоккуном невелики, из-за узости участка всё равно не удалось построить на нём достаточно много зданий. Зато на холме в северной части дворца обустроили большой сад, который до сих пор остаётся выдающимся образцом королевских садов эпохи Чосон.

Чхандоккун, за исключением короткого периода Имчжинской войны, существовал дольше всех дворцов, и в нём правило больше всего королей. В поздний период эпохи Чосон он играл роль главного дворца вместо ещё не восстановленного Кёнбоккуна и служил в этом качестве вплоть до последних дней династии. Считается, что благодаря уникальной планировке и беспримерному ландшафтному решению в Чхандоккуне лучше всего проявляются особенности дворцов Чосон. Именно поэтому в 1997 году он был внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.





Тронный зал Мёнчжон-чжон во дворце Чхангёнгун.

© Cultural Heritage Administration

История взлётов и падений

Строительство Чхангёнгуна было завершено в 1483 году при короле Сончжоне. Сонжон должен был заботиться о трёх вдовствующих королевах, а Чхандоккун был слишком мал для них, поэтому построили отдельный дворец, центральную часть которого отвели под покои королев. В то же время там были построены покои для короля, где он мог останавливаться и заниматься государственными делами, а также здание для наследного принца. Чончжо, сын трагически закончившего свою жизнь принца Садо, жил в Чхангёнгуне и построил напротив дворца в память об отце молельню, которую часто посещал.

В южной части Чхангёнгуна, который протянулся параллельно Чхандоккуну с востока на запад, находится Чонмё - конфуцианский храм, где хранятся поминальные таблички нескольких поколений королей и королев. Поэтому главные ворота Чхангёнгуна не могли быть ориентированы на юг, как это обычно бывает, а обращены на восток. Чхангёнгун расположен на пологом склоне, спускающемся в юго-восточном направлении, а на западе находится холм. Поскольку дворцы были соединены, они использовались как единый комплекс и воспринимались как единое целое. Они располагались на востоке от Кёнбоккуна, поэтому их называли «Восточный дворец». В Чхангёнгуне некоторые важные здания ориентированы на восток, но большинство строений обращено на юг. В восточной части расположены здания для ведения государственных дел, а в западной - жилые покои, что в целом нехарактерно для корейских дворцов.

Чхангёнгун в период японской аннексии утратил свою функцию - японские милитаристы разместили на территории дворца зоопарк и ботанический сад. Зоопарк был позже перенесён, а застеклённая теплица ботанического сада по-прежнему находится в саду, в задней части дворца. Полный облик Чхандоккуна и Чхангёнгуна до того, как они были разрушены, сохранился на картине «Изображение Восточного дворца» («Тонгволь-до»). Эта картина шириной почти шесть метров представляет собой вид двух дворцов с высоты птичьего полёта; на ней в деталях изображены все дворцовые здания и ландшафт. В то же время старинный облик Кёнхигуна, где сейчас осталось меньше всего строений, можно увидеть на картине «План Западного дворца» («Согволь-тоан»). Все дворцы эпохи Чосон, каждый со своей историей, и сейчас принимают посетителей.





Чо Чжэ Мо, профессор отделения архитектуры Университета Кёнбук









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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