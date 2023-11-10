Музыкальные новинки ноября 2023 года

Ну что, друзья, настала вторая неделя ноября, и настало время нам познакомиться с самыми значимыми релизами корейских артистов, которыми они порадовали нас в октябре! Ровно месяц назад мы открыли нашу рубрику фразой «Группа SHINee (샤이니) просто в ударе!». И мы использовали ее в качестве вступления в этот раз тоже! Этот год выдался действительно счастливым для поклонников коллектива. Напомним, что парни осчастливили их долгожданным групповым альбомом, а еще свои сольные релизы ранее представили участники Онью (온유) и Ки (키). Ребята решили, так сказать, «добить» своих фанатов окончательно, потому что в конце сентября свой четвертый сольный мини-альбом представил младший участник SHINee Тхэ Мин (태민). Релиз получил названием «Guilty» или «Виновен» и возглавил его одноименный трек. Тхэ Мин всегда славился своей стильной музыкой с «темным» звучанием, а еще, что немаловажно, своими откровенными и сексуальными образами и хореографией. В этот раз Тхэ Мин превзошел сам себя, сделав этот релиз одним из самых обсуждаемых на сегодняшний день. Для того, чтобы понять, о чем мы, советуем посмотреть клип к песне.

Чем же нас в октябре порадовали женские K-POP исполнительницы? Давайте начнем знакомство с их новыми релизами с невероятной «корейской Бейонсе» Ailee (에일리), которая вернулась на сцену 10 октября, представив новый сингл «RA TA TA». Певца никогда не разочаровывала поклонников и оправдала их ожидания и на этот раз на все 100. Зажигательная танцевальная композиция с мощным электронным битом затягивает с первых мгновений прослушивания. Но, к сожалению, у песни есть и минус. А именно то, что она такая короткая! Ведь нам так хотелось насладиться бесподобным голосом артистки чуточку подольше. Кстати, в записи композиции «RA TA TA» приняла участие молодая реперша Lil Cherry, которая, уверены, с этим релизом обратит на себя внимание корейской публики.

Не только K-POP артисты поработали в октябре на славу. Новый мини-альбом под названием «시 詩 POEM», слово «Стихи» на трех языках (корейском, китайском и английском), представил популярный кроссовер-коллектив LA POEM (라포엠). Заглавная композиция пластинки получила название «Опавшие листья» или «낙엽». Голоса этих ребят сумеют тронуть, как это пишут в романах, «даже самое черствое сердце».

Также в эти выходные на наших волнах звучали следующие песни: «Give You My All» от бойз-группы Highlight (하이라이트), «Screen Time» или «Экранное время» в исполнении Epik High совместно с Хоши (호시) из бойз-группы Seventeen (세븐틴), баллада «Аромат» (향기) Ли Сок Хуна (이석훈) и другие.