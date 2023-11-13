Мультфильм «Хон Гиль Дон» выходит в формате Blu-ray

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Корейский архив видеоматериалов анонсировал премьеру двух анимационных мультфильмов прошлых лет в формате Blu-ray. Это работы режиссёра Син До Хона (신동헌) – «Хон Гиль Дон» (홍길동) и «Хопхи и Чхадольбави» (호피와 차돌바위). Предстоящее событие станет одним из самых значимых в истории корейской анимации. Два мультфильма, выпущенные в 1967 году, представляют собой адаптированную версию комиксов о Хон Гиль Доне, нарисованные младшим братом режиссёра Син Дон У (신동우). Новые версии на Blu-ray обещают предоставить зрителю улучшенное качество изображения благодаря процессу тщательной реставрации, проведённой в 2021 году. В коллекцию мультфильмов будут включены комментарии известного режиссёра Ён Сан Хо (연상호), кинокритика На Хо Вона (나호원), а также интервью с самим Син До Хоном. Выход этих знаковых мультфильмов на Blu-ray позволит новому поколению зрителей ознакомиться с классикой корейской анимации, подчеркнёт важность сохранения культурного наследия страны, его адаптации к современным технологиям.