Стартовал показ сериала «Корё-киданьская война»

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В субботу, 11 ноября, стартовал показ исторического сериала «Корё-киданьская война» (고려거란전쟁). Его премьера приурочена к 50-летнему юбилею телерадиокомпании KBS. Главные роли в сериале сыграли актёры Ким Дон Чжун (김동준), Чхве Су Чжон (최수종) и Чи Сын Хён (지승현). Его сюжет развивается вокруг императора Хён Чжона, генерала Кан Гам Чхана и других героев, которые привели страну к победе в 26-летней войне с могущественными кочевыми монгольскими племенами, тем самым принеся мир и процветание государству Корё. По словам режиссёра Чон У Сона (전우성), сериал предоставит возможность почувствовать движущую силу развития корейского государства с учётом его непростого географического положения. Зритель узнает то, как исторические события влияли на жизнь обычных людей и как корейский народ находил силы для преодоления трудностей, добавил он. Сериал «Корё-киданьская война» выходит каждый вечер по субботам и воскресеньям на телеканале KBS2. Контент также доступен на стриминговых платформах Netflix и Wavve.