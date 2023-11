ⓒ MORE VISION

Популярный исполнитель Пак Чэ Бом (박재범) готовится к выпуску своего нового сингла под названием Why. Как сообщили в компании More Vision, новый трек будет представлен 17 ноября. Пак Чэ Бом активно продолжает музыкальную карьеру, выпустив в этом году ряд песен, таких как Yesterday, Candy и другие. Каждый из этих синглов подчеркивает его уникальный стиль исполнения, завоевывая сердца как старых, так и новых поклонников. Новый трек Why обещает стать очередным хитом в дискографии артиста и, вероятно, принесёт ему ещё большую популярность. Пак Чэ Бом известен своей способностью экспериментировать с различными музыкальными жанрами и стилями, что делает каждый его новый трек уникальным и неповторимым.