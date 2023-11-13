Фильм «Сеульская весна» выходит 22 ноября

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22 ноября состоится премьера фильма «Сеульская весна» (서울의 봄) режиссёра Ким Сон Су (김성수). Это будет первый фильм о событиях 12 декабря 1979 года, когда в РК произошёл военный переворот, и к власти пришёл Чон Ду Хван. В съёмках фильма приняли участие два известных актёра – Хван Чжон Мин (황정민) и Чон У Сон (정우성). Фильм основан на реальных событиях, однако режиссёр Ким Сон Су внёс свои коррективы. Были изменены характер и поведение реальных персонажей, в сюжет – добавлены вымышленные события. Два ключевых персонажа фильма – глава командования национальной обороны и безопасности Чон Ду Гван и начальник штаба обороны Сеула Ли Тхэ Син. Сюжет развивается на фоне противостояния двух героев. Однако двое редко сталкиваются лицом к лицу, общаясь в основном по телефону или через третьих лиц. Премьера фильма «Сеульская весна» обещает стать значимым событием в корейском кинематографическом искусстве, представив зрителям как исторические факты, так и уникальное творческое видение режиссера.