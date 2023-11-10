Рассказ «Эмоции со скидкой» писателя Ли Сэ Хёна

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Какое-то время деятели искусства верили, что ИИ не способен создавать творческие произведения. Это алгоритм, а алгоритм не обладает способностью творить, поэтому они думали, что искусство и необходимое для него созидание искусственному интеллекту не подвластны.

Но это оказалось заблуждением. Даже лишённые креативности произведения вполне могли приносить людям эмоциональное удовлетворение. Наступила эпоха, когда ИИ захватил все сферы искусства, эпоха, когда компании-разработчики ИИ зарабатывали деньги, которые раньше приносили доход деятелям искусства.

Иронично, что молодые люди когда-то и сами мечтали заниматься творчеством. И именно они стали первопроходцами, открывшими эру искусственно создаваемого искусства.









Однажды женщина открыла входную дверь и услышала звуки саксофона. Она так давно не слышала игру мужа, что её сердце потеплело и оттаяло. Но что-то было не так.

- Что ты творишь?

Муж только делал вид, что играет на саксофоне, музыку воспроизводил ИИ. Изначально мужчина хотел её рассмешить, раскрыв правду в нужный момент.

- Прекрати!

Вскоре женщина захотела извиниться перед ним. Но извинения – это эмоционально затратно, а она была слишком эмоционально утомлённой для этого. Поколебавшись, она отправила мужу сообщение. Это было сообщение, автоматически созданное искусственным интеллектом с учетом её психологического состояния.





어느 날, 여자가 현관문을 열자 색소폰 소리가 들렸다.

오랜만에 듣는 그의 연주에 여자는 마음 한 곳이 따스하게 녹아내렸다.

그런데 무언가 이상했다.





“지금 뭐 하는 짓이야?”





남자는 색소폰을 부는 시늉만 하고 있었고,

연주 소리는 AI가 만든 것이었다.

원래 남자는 적당한 타이밍에 진실을 밝혀 웃긴 모습을 연출하려 했다.





“그만해!”





잠시 후, 여자는 남자에게 사과하고 싶었다.

그러나 사과란 감정적인 힘이 많이 소모되는 행동이었고,

여자는 사과를 하기에는 감정적으로 지쳐 있었다.

망설인 끝에 남자에게 문자메시지를 전송했다.

여자의 심리상태를 분석한 AI가 자동으로 생성한 문자메시지를.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

К нам всё ближе подступает эпоха, когда искусственный интеллект проникнет в литературу и искусство. Если люди будут игнорировать важность собственных чувств и полностью погрузятся в цифровую эпоху, то ситуация, которую мы наблюдаем в произведении, когда люди со скидкой продают свои эмоции, может оказаться совсем не за горами.









Я планирую вскоре продать «опыт установления с кем-либо отношений по любви». Без опыта переживания любви вполне можно прожить. И даже если у меня будут отношения, мы с этим человеком не сможем быть вместе. Большинство эмоций от будущего общения с любимым человеком я уже продала. Лучше уж продать этот опыт за небольшие деньги, вот и вся любовь.

Так я решила продать со скидкой эмоции, которые испытаю в будущем.





나는 조만간 ‘누군가와 사랑하는 관계로 맺어질 경험’을 판매할 계획이다.

사랑에 관한 감정 경험이 없더라도 생존은 얼마든지 가능하다.

게다가 누군가와 사랑을 맺는다고 해봤자

그 사람과 내가 함께 할 수 있는 게 없다.

사랑하는 사람과 함께할 감정 경험을 대부분 팔아치운 상태다.

그러니 조금의 돈이라도 벌기 위해 팔아버리는 게 차라리 나은 것, 그것이 사랑이다.





나는 내가 겪을 미래의 감정을 할인가에 판매하기로 결정했다.









Писатель Ли Сэ Хён ведёт свою деятельность на платформе жанровой литературы BritG, исследует литературу и экспериментирует в разных жанрах.