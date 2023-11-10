Северокорейские дроны

Дроны приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях, когда из-за стихийного бедствия доступ в то или иное место затруднён. Они используются для аэрофотосъёмки, распыления удобрений и измерения качества воздуха. А какую роль играют дроны в Северной Корее? При помощи дронов осуществляют панорамную съёмку парадов и материалов для информационных программ. Дроны используются для создания динамичных видеороликов, которые показывают изменившийся облик Северной Кореи. В 2013 году состоялся испытательный запуск беспилотного ударного самолёта собственной разработки, а в 2014 году с помощью беспилотников были проведены разведывательные полёты над ключевыми объектами в Южной Корее. В своём новогоднем обращении к народу в 2014 году Ким Чон Ын вновь подчеркнул важность беспилотников в научно-технологическом развитии вооружённых сил. По оценкам Национальной службы разведки Республики Корея, сегодня у Пхеньяна имеются порядка пятисот беспилотных летательных аппаратов.

Об использовании дронов в Северной Корее нам сегодня расскажет профессор Чон Ын Чхан из Института образования по вопросам воссоединения.