Четвёртое поколение кей-попа





Кей-поп, один из «столпов» корейской культурной волны халлю, продолжает меняться. Нынешние кей-поп-группы составляют четвёртое поколение этого жанра. В чём их отличие от предыдущих поколений?





ATEEZ, название группы из восьми участников, означает «всё о тинэйджерах — от A до Z (A Teenager Z)».

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От первого поколения до четвёртого

Первая корейская айдол-группа - это дебютировавшая в 1996 году группа H.O.T. Затем, чтобы составить ей конкуренцию, появился бойз-бенд Sechs Kies. Соперничество с целью подогреть интерес публики продолжилось и в женских коллективах, где конкурировали S.E.S и Fin.K.L, дебютировавшие в 1997 и 1998 годах соответственно.

Затем настал черёд «полуторного» поколения, в которое вошли группы «Синхва» и Jewelry, а также певица BoA. Их появление совпало с началом халлю, когда корейские телесериалы стали завоёвывать Азию. Примерно в это же время в японской прессе начали использовать термин «кей-поп».

В отличие от своих предшественников, поддерживавших ауру таинственности, группы второго поколения стремились стать ближе к зрителю и, обладая множеством талантов, работали в самых разных сферах шоу-бизнеса. Главные представители этого поколения: Big Bang, SUPER JUNIOR, «Сонё сидэ» и Wonder Girls. Дебютировав в середине 2000-х годов, они часто появлялись в развлекательных программах в Корее, потом стали ездить в мировые туры, благодаря чему сформировали обширную фан-базу и за рубежом.

Если группы второго поколения сначала стали узнаваемы в Корее за счёт своей деятельности в стране и лишь потом отправились за рубеж, группы третьего поколения, благодаря использованию разнообразных платформ, смогли добиться успеха и в стране, и за рубежом одновременно. Кроме того, участвуя в реалити-шоу на выживание они обзавелись прочной фан-базой прямо с момента своего дебюта. Это - BTS, EXO, WINNER, Red Velvet и MAMAMOO, дебютировавшие в 2010-х годах .

Нынешнее, четвёртое, поколение дебютировало около 2020 года. Они не скованы границами, активны онлайн и офлайн, при этом каждая отличается яркой индивидуальностью и собственным мировоззрением. Среди них - ITZY, TOMORROW X TOGETHER и NewJeans.





Группа NewJeans заявила, что намерена стать иконой эпохи, подобно джинсам, которые не надоедают, хотя их носят каждый день. Это фото снято для «OMG» — альбома группы, вышедшего в январе этого года.

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Ключевые слова

Главная особенность четвёртого поколения - их деятельность за границей. Зарубежные туры не были чем-то само собой разумеющимся. Однако после появления BTS всё изменилось. Резко вырос интерес к айдол-группам, кей-попу и корейской массовой культуре в целом.

Теперь «зарубежный рынок» стал ключевым словом в планировании и маркетинге. В состав групп всё чаще привлекают исполнителей, владеющих разными языками. А в плане контента держат в уме тот факт, что зритель, наслаждающийся их творчеством от музыки до перформанса, теперь не ограничен только Кореей. Знаменитые айдол-группы с целью промоушена новых альбомов выезжают за рубеж для интервью и разных мероприятий. Есть даже такие примеры, как группа ATEEZ, которая всего через 100 дней после дебюта отправилась в тур по Северной Америке, обзавелась там надёжной фан-базой, после чего, вернувшись в Корею, начала по-настоящему осваивать корейский рынок.





Яркая индивидуальность

Главная особенность четвёртого поколения – это дух времени, объединяющий их с поколением зумеров, к которому они сами принадлежат. Уже на старте группа TOMORROW X TOGETHER привлекла к себе внимание сторителлингом. Они подняли тему лёгкой депрессии, охватившей нынешнее поколение, используя истории, похожие на сказки и характеризующиеся богатым воображением авторов. Фокусируясь на эмоциях и языке, похожем на загадки «только для своих», они продолжают расти, опираясь на фанатов из числа подростков и тех, кому до 30.

Четвёртое поколение особенно сильно в плане женских коллективов. Начиная с дебюта в конце 2021 года, группа IVE фокусировалась на идее «я». Девушки поют о нарциссизме, что идеально соответствует их яркому стильному образу. Благодаря такому гармоничному миксу, группа выпустила три хита подряд («Eleven» в 2021 году, а также «Love Dive» и «After Like» в 2022), что принесло ей в 2022 году награды «лучший дебютант года» на Melon Music Awards, Mama Awards и Asia Artist Awards.





Группа ITZY произвела сенсацию в 2019 г., когда их дебютный сингл «IT’z DIFFERENT» лишь за 9 дней добрался до первого места в топе, поставив новый рекорд для девичьих коллективов.

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LE SSERAFIM - группа, известная своими напористыми посланиями. Если после дебюта в 2022 году они пели в основном о «себе и своих» желаниях и испытаниях, то сейчас они стали обращаться к теме «мы и наше».

Группа NewJeans заявила, что намерена стать иконой эпохи, подобно джинсам, которые не надоедают, хотя мы носим их каждый день. Группа из пяти участниц произвела сенсацию своей концепцией с налётом ретро, а также песнями, хореографией и талантом. Их дебютная композиция «Attention», а также последовавшая за ней «Hype Boy» попали в чарт Billboard Global 200. Популярность девушек переросла в коммерческий успех, принеся им рекламные контракты корейских и зарубежных брендов.





Ким Юн Ха критик поп-музыки









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.