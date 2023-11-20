Творчество гитариста Пак Чжу Вона

Гостем этой рубрики «Все кроме K-POP» стал один из самых именитых гитаристов Республики Корея, или как его здесь называют, «бог гитары» Пак Чжу Вон (박주원). Музыкант родился в Сеуле в 1980-м году. Любовь к музыке ему привил отец, который в школьные годы играл на ударных. Впервые мальчик познакомился с гитарой, когда ему было всего восемь лет. Начав с классической гитары, мальчик перепробовал большое множество жанров, и даже, овладев игрой на электрогитаре, исполнял рок. В последствие он остановился на жанре цыганский джаз или джаз-мануш.

Впервые Пак Чжу Вон заявил о себе миру в 2001 году, приняв участие в записи композиции «Crossroad of Life» прогрессив-рок группы Сириус (시리우스). Затем он заступил на военную службу, где был определен в военные оркестр. В одном из интервью музыкант признался, что за то время ему пришлось отрепетировать больше 100 попсовых, как он выразился, песен, скорее всего, имея ввиду хиты жанра трот. По счастливым стечениям обстоятельств, а может быть по велению самой госпожи судьбы, в то же время и в том же отряде службу отбывал Чон Оп (정엽), участник одного из самых популярных вокальных коллективов Кореи Brown Eyed Soul. Именно Чон Оп в последствии помог Пак Чжу Вону «пробиться» в корейский шоу-бизнес, Пак Чжу Вон также часто выступает как сессионный музыкант на концертах Чон Опа.

Демобилизовавшись, Пак Чжу Вон стал выступать как сессионный гитарист с известными артистами, среди которых Им Чжэ Бом (임재범) и джаз музыкант Мало (말로). Конечно, навыки свои он подтянул прилично, но его душа просила большего. Так, в 2009 году выходит первый сингл Пак Чжу Вона «Good Bye», а затем и первый полноформатный альбом «Время цыган» (집시의 시간). Глядя на название дебютного альбома, можно предположить, что музыкант черпает вдохновение из работ блистательного сербского режиссера Эмира Кустурицы, фильмы которого почти никогда не обходятся без цыганского колорита. Так, скорее всего, и первый свой альбом Пак Чжу Вон назвал в честь многосерийного фильма «Время цыган».

Со своим дебютом Пак Чжу Вон, можно сказать, произвел в музыкальных кругах Кореи, познакомив страну с новым музыкальным жанром цыганский джаз, ведь до него никто не работал в этом направлении. В 2011 году выходит его второй альбом «Фиеста грусти» или «슬픔의 피에스타». Пластинка получила наилучшие отклики, а в ее записи поучаствовали самые видные музыканты страны, среди которых Чон Чжэ Док (전재덕) , который играет на гаромнике, пианист Ким Гван Мин, (김광민) тот самый Чон Оп и самое главное – легенда корейского фолка Чхве Бэк Хо (최백호).