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Состав: Чхёдан (쵸단), Маджента (마젠타), Хина (히나), Си Ён (시연)

Дебют: Сингл-альбом «Гармония от раздора» (Harmony from Discord), 2023 г.





QWER – группа из четырёх участниц, дебютировавшая 18 октября 2023 года в составе компании Tamago Production (타마고 프로덕션). Коллектив был создан в рамках проекта «Мои любимые дети» (최애의 아이들) популярного ютубера Ким Ге Рана (김계란). Название QWER происходит от первых четырех клавиш клавиатуры QWERTY, но произносится как отдельные буквы - Q, W, E, R. Дебютный сингл группы «Гармония от раздора» был выпущен в день дебюта, 18 октября 2023 года.





Участницы группы:

Q (Чхёдан): Родилась 1 ноября 1998 года. Лидер группы, саб-вокалистка. Играет на барабанах.

W (Маджента): Родилась 2 июня 1997 года. Бас-гитаристка.

E (Хина): Родилась 30 января 2001 года. Гитаристка, клавишница.

R (Си Ён): Родилась 16 мая 2000 года. Главная вокалистка, играет на гитаре.