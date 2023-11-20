SBS анонсировал показ сериала о детективах

ⓒ FN Entertainment, Namooactors

Телеканал SBS готовится к показу нового сериала «Чэболь х Детектив» (재벌X형사) с актёром Ан Бо Хёном (안보현) и актрисой Пак Чи Хён (박지현) в главных ролях. Это будет очередная работа двух артистов после их совместных съёмок в сериале «Клетки Ю Ми» (유미의 세포들). Как ожидается, показ сериала состоится в январе 2024 года. В центре сюжета актёр Ан Бо Хён в роли сына крупного бизнесмена Чин Си У. Молодой человек ведёт беспечный образ жизни и в один момент решает попробовать себя в качестве детектива. Став полицейским, он использует свои связи и состояние в борьбе с организованной преступностью. Его коллега по съёмочной площадке Пак Чи Хён сыграет роль первой в Корее женщины-начальника отдела по борьбе с преступностью. Это смелая и отважная женщина, часто рискующая своей жизнью в борьбе с нарушителями закона. Встреча с новым напарником Чин Си У станет новой отправной точкой в её карьере.