Актёр Ли Чжун Хёк и актриса Хан Чжи Мин снимутся в новом сериале

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Актёр Ли Чжун Хёк (이준혁) и актриса Хан Чжи Мин (한지민) снимутся в новом сериале телеканала SBS «Знакомые отношения» (인사하는 사이). Его показ запланирован на 2024 год. Основная сюжетная линия сериала разворачивается вокруг романтических отношений между двумя героями. Хан Чжи Мин сыграет роль успешной бизнесвумен, генерального директора компании по подбору персонала. Это решительная и талантливая женщина сосредоточена исключительно на работе и ничего не знает кроме неё. Ли Чжун Хёк предстанет в роли секретаря Хан Чжи Мин. Мужчина один воспитывает ребёнка, и, несмотря на семейные хлопоты, успешно справляется со своими должностными обязанностями. Его персонаж обладает хорошими манерами, умением сопереживать и безмерной добротой, что в совокупности делает его надёжным партнёром.