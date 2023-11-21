Рассказ «Во время расставания» писательницы Ким Хи Чжин

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В день второй годовщины свадьбы муж купил мой любимый торт и вместе с ним Роя.

Малыша с серийным номером RO-294759. Смышлёный Рой был добрым и милым.

А главное, он был удобным, спокойным и опрятным питомцем.

Разумеется, потому что его не нужно было кормить или убирать за ним, как за обычной собакой.

Благодаря этому малышу вернулись наши угасшие было разговоры и смех,

а другой доброй переменой было то, что мы стали чаще сидеть вместе вокруг него.









Рой был роботом-собакой с самым низким уровнем установленного искусственного интеллекта среди продуктов компании ALL-AI.

Тем не менее, он обладал довольно хорошими коммуникативными способностями. Рой распознавал речь, выражение лица и движения людей, и из разных человеческих эмоций он умел считывать около пяти. Вот почему меня нервировало, когда Рой заходил в наше личное пространство только для двоих, особенно в спальню. Случалось, что Рой пристально наблюдал за тем, что мы делаем в постели, и каждый раз я отвлекалась на то, чтобы прогнать его прочь.

Но тогда муж прекращал нашу близость, вставал с кровати и бежал утешать Роя. - Почему ты постоянно его выгоняешь?

Я сердилась из-за того, что момент самой кульминации испорчен, и не отступала. - Мне не нравятся его глаза! С самого начала не нравились!





로이는 ‘올-에이아이(ALL-AI)’사가 내놓은 제품 중에

가장 하등한 인공지능이 장착된 애견로봇이었다.

그럼에도 녀석은 꽤 스마트한 교감능력을 지니고 있었다.

인간의 언어와 표정과 행동들을 인지했고,

인간의 여러 감정 중에 다섯 가지 정도를 읽어낼 줄도 알았다.





그래서 나는 로이가 그와 나만의 공간, 특히 침실에 들어와 있으면 신경이 거슬렸다.

녀석은 유독 침대 위에서 벌이는 그와 나의 행위를 빤히 쳐다보곤 했는데,

그럴 때마다 나는 로이를 쫒아내기에 바빴다.

그러면 그는 관계를 하다 말고 침대에서 일어나 녀석을 달래러 쪼르르 따라 나갔다.





“왜 자꾸 로이를 밀어내는 건데!”





절정의 순간을 망쳐버린 게 화가 난 터라 나 역시 물러서지 않았다.





“난 저 녀석 눈동자가 맘에 안 들어! 처음부터 그랬어!”









Из интервью с профессором Пан Мин Хо (факультет корейского языка и литературы Сеульского национального университета):

В компании ALL-AI, о которой говорится в произведении, можно заказать мужчину с любыми опциями – вкусно пахнущего мылом, композитора и так далее. Компания доставляет такого мужчину. Героиня знакомится с ним и выходит за него замуж. И вот однажды во время постельной сцены робот-собака заходит к ним в комнату и наблюдает. Женщине кажется, что за ней следят камеры в глазах робота. Но для неживого мужчины здесь нет ничего неудобного. Именно в такие моменты героиня находит отношения странными. Рассказ заставляет читателя задуматься над тем, что могут значить любовь, брак, расставание в мире, где партнёра можно выбрать в виде искусственного интеллекта и поменять несколько раз.









Я захлопнула мобильный телефон и посмотрела на мужа.

Через десять минут, когда все его функции отключатся, он перенастроится на другого человека – с другой профессией, другими предпочтениями, другим характером. От него больше не будет пахнуть мылом, голос и походка изменятся. Возможно, в следующий раз он станет человеком, которому не нравится готовить или который ни разу не испытывал страх утраты. Я в последний раз погладила его опущенную голову и встала. Смогу ли я снова полюбить? Выйти замуж?

Почему мне хочется узнать, какую женщину он встретит в следующий раз? В прихожей, уже собираясь обуться, я обернулась и спокойно посмотрела на него. Его поникшая голова будто смотрела на меня и желала удачи.





나는 휴대폰을 닫고 그를 바라봤다.

십 분후에 그의 모든 기능이 멈추고 나면

그는 다른 직업과 다른 성향과 다른 성격을 가진 또 다른 그로 재설정될 것이다.

그의 몸에서는 더 이상 비누향이 나지 않을 것이며,

목소리도 걸음걸이도 달라질 것이다.

어쩌면 다음번엔 요리하는 걸 별로 좋아하지 않거나

상실에 대한 두려움을 가져본 적이 없는 그가 될지도 몰랐다.





나는 고개를 떨군 그의 머리를 마지막으로 쓰다듬어 주고는 자리에서 일어났다.

나는 다시 사랑이란 걸 할 수 있을까? 결혼은?

그런데 왜 나는 다음에 그가 만나게 될 여자가 궁금해지는 걸까?





현관으로 나가 신발을 꿰어 신으려던 나는 뒤돌아 가만히 그를 쳐다봤다.

힘없이 떨궈진 그의 고개가 나를 향해

잘 다녀오라며 인사를 하는 것만 같았다.









Писательница Ким Хи Чжин родилась в г. Кванчжу в 1976 году. Дебютировала в 2007 году с рассказом «Язык» на конкурсе молодых писателей газеты «Сэге ильбо».