Культура потребления кофе в СК

Никто не поспорит с тем, что кофе – это неотъемлемая часть жизни современного человека, и многие из нас не могут представить себе утро без этого напитка. Кто-то заменяет завтрак чашкой кофе с тостом, а кто-то непременно покупает кофе по дороге на работу. По состоянию на 2020 год, средний южнокореец потребляют 367 чашек кофе в год, уступая по этому показателю лишь французам. Согласно отчёту Международной организации по кофе, в начале 2000-х годов поставки кофе в Северную Корею увеличились. Если в 90-е годы прошлого века в Северную Корею составляли менее тысячи мешков кофе массой 60 килограммов в год, то в 2012-м году страна импортировала уже 19 тысяч таких мешков. Учитывая, что на одну чашку кофе требуется примерно семь граммов кофейных зёрен, северокорейцы выпивают в среднем по семь чашек кофе в год. Это больше, чем в 90-е годы, но всё ещё мало по сравнению с другими странами, составляя чуть больше двух процентов объёма потребления кофе на душу населения в Южной Корее. Рост импорта кофе, по-видимому, связан с появлением в Пхеньяне и других крупных городах кофеен с современным меню, в том числе, с кофе ручной варки. Кофейни в Северной Корее начали массово появляться после прихода к власти Ким Чон Ына

ОГ том, как относятся к кофе на севере Корейского полуострова, мы поговорим с доктором Ли Чжи Сун из Корейского института национального воссоединения