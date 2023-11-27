На этот раз лайк от Камилы достался двум легендарным бойз-группам Н.О.Т и Sechskies (젝스키스). А назвать эту рубрику можно «Н.О.Т vs. Sechskies». Для начала мы познакомились с группой Н.О.Т. Н.О.Т считаются первой айдол группой Кореи, именно их можно назвать прародителями K-POP сцены. Коллектив дебютировал в 1996 году под крылом продюсерского агентства SM Entertainment в составе пяти человек: Мун Хи Чжун, Чан У Хёк, Тони Ан, Канта и Ли Чжэ Вон. За свою карьеру парни продали более 6,4 миллионов пластинок в Южной Корее. Более того, коллектив имел коммерческий успех в Китае и Японии, что делает их одним из первых звезд Корейской волны Халлю в Азии.

Sechskies дебютировали на сцене в 1997 году, будучи подопечными еще одной крупной развлекательной компании DSP Media. Sechskies – это Ын Чжи Вон, Ли Чжэ Чжин, Ким Чжэ Док, Кан Сон Хун, Ко Чжи Ён и Чжан Су Вон. Наряду с Н.О.Т, они были основоположниками фанатской культуры в Корее и одной из самых популярных групп первого поколения К-POP. Дебютный альбом «Школьный гимн» (학원별곡) был распродан в количестве более 500 тысяч копий, подарив ребятам головокружительную популярность и преданный фанклуб. И именно с этого началось легендарное противостояние H.O.T. против Sechskies.

Как оказалось, сперва продюсерское агентство Sechskies планировало дебютировать дуэт из Ын Чжи Вона и Кан Сон Хуна. Однако, увидев головокружительный успех H.O.T., изменил свои планы и добавил в группу еще четырех участников. Фанатам H.O.T. совершенно не понравилось появление еще одной бойз-группы, которая, по их мнению, копировала их любимчиков. Отношения между двумя фанклубами были более, чем напряженные. Особенно это чувствовалось на крупных музыкальных фестивалях, места которых в подавляющем большинстве были заняты поклонниками этих групп.

Несмотря на то, что фанаты Н.О.Т и Sechskies любили и защищали своих кумиров с одинаковым рвением, реальные цифры говорили о том, что две группы все-таки не находятся на одном уровне. Сами участники Sechskies признавали, что коллеги Н.О.Т опережают их в продажах и имеют больший коммерческий успех. В одном из интервью лидер Sechskies Ын Чжи Вон признавался, что несмотря на то, что в СМИ две группы называют соперниками, его коллективу никак не угнаться за Н.О.Т. Глядя в зал со сцены фестиваля Dream Concert, он вспоминал яичницу-глазунью, небольшое пятно фанатов Sechskies, одетых в желтые дождевики, окружало море одетых в белые плащи фанатов Н.О.Т.

К сожалению, звезда Sechskies сияла на корейской эстраде не так долго. Коллектив объявил о распаде в 2000 году, оставив сердца поклонниц разбитыми. Угадайте, кто вызвался утешить их? Удивительно, но именно их заклятые врагини – фанатки Н.О.Т. Кому, как не им, было понять чувства расстроенных поклонниц Sechskies? Так и закончилась война двух фанклубов. Год спустя, в 2001 году, о решении завершить карьеру объявили и Н.О.Т. Тогда пришла очередь поклонниц Sechskies, которые не забыли доброты бывших соперниц, поддержать некогда враждебный фанклуб. Теперь эта вражда осталась в прошлом, сами участники Н.О.Т. и Sechskies в прекрасных отношениях, вместе снимаются на ТВ, а Тони Ан из Н.О.Т. и Ким Чжэ Док из Sechskies даже открыли совместное продюсерское агентство.