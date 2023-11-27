Новости Arirang TV будет вести искусственный интеллект

ⓒ Arirang TV

Южнокорейский телеканал Arirang TV объявил о запуске новой информационной программы, которую будет вести искусственный интеллект. «Ари» (아리), так зовут новую «работницу» телеканала, свободно владеет корейским и английским языками. Она начнёт вести новостную программу AI Headline News на Arirang TV с 27 ноября в будние дни в 16:00 и 22:00. «Ари» создана в результате сотрудничества Arirang TV с компаниями DeepBrain AI, Xynapse и GeminiSoft. Разработчики сосредоточились на детализации голосовых данных, чтобы улучшить точность произношения и синхронизацию движений губ, увеличив тем самым естественность и реалистичность ведущей. Arirang TV планирует использовать «Ари» для создания новостных программ в 3D виртуальных студиях. Этот подход позволяет экономно менять декорации и реквизит, а также обеспечивает возможность производства программ с меньшим количеством персонала, что является значительным преимуществом.