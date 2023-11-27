На Филиппинах снимут ремейк сериала «Что случилось с секретарём Ким?»

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Филиппинская медиакомпания ABS-CBN совместно с гонконгской стриминг-платформой Viu объявила о планах создать ремейк популярного южнокорейского сериала «Что случилось с секретарём Ким?» (김비서가 왜 그럴까). Его показ состоится в 2024 году на телеканале ABS-CBN и стриминг-платформе Viu. Сериал рассказывает историю романтических отношений между главным героем Ли Ён Чжуном, идеальным, но слишком влюблённым в себя вице-президентом крупной компании, и его секретарём Ким Ми Со. Главные роли исполнили актёр Пак Со Чжун (박서준) и актриса Пак Мин Ён (박민영). Данное событие рассматривается как расширение влияния корейской поп-культуры и её адаптации на медиарынках других стран.