Группа BABYMONSTER выпустила дебютный сингл

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Продюсерское агентство YG Entertainment сообщило о дебюте новой гёрл-группы BABYMONSTER (베이비몬스터). Их первая песня под названием Batter Up вышла в понедельник, 27 ноября. Новый цифровой сингл был создан с участием ряда исполнителей. Слова к песне были написаны участницей группы BABYMONSTER Асой (아사), Ли Чхан Хёком (이찬혁) из дуэта AKMU (악뮤) и Чхве Хён Соком (최현석) из группы TREASURE (트레저). Аса вместе с главным продюсером YG Entertainment Ян Хён Соком (양현석) сочинила музыку к новой песне. Как заявили в YG Entertainment, Batter Up представляет собой песню в жанре хип-хоп, отражающую уникальный стиль группы BABYMONSTER.