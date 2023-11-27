Выходит документальный фильм о BTS

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Продюсерское агентство Big Hit Music представит документальный сериал под названием BTS Monuments: Beyond The Star об участниках южнокорейской группы BTS (방탄소년단). Контент из восьми эпизодов будет доступен для просмотра на стриминг-платформе Disney+. Первые две серии «Начало» и «Отрочество» будут опубликованы в среду, 20 декабря. Документальный сериал расскажет о сложностях и вызовах, с которыми столкнулись семь участников группы на пути к успеху в течение десяти последних лет. Зрители также смогут ознакомиться с ранее неопубликованными интервью, узнать о повседневной жизни и искренних мыслях южнокорейских исполнителей. Этот проект представляет собой уникальную возможность для поклонников BTS больше узнать о группе и её участниках.