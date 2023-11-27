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Дата рождения: 1991 г.

Дебют: Комедиант телерадиокомпании KBS, 2018 г.





Комедиантка Ли Ю Ми родилась в 1991 году на острове Чечжудо. Переехав в Сеул, она начала свою карьеру в одном из театров на улице Тэханно. До этого она работала воспитателем в детском саду. В 2018 году Ли Ю Ми устроилась на работу в телерадиокомпанию KBS в качестве комедиантки. После закрытия юмористической передачи Gag Concert в июне 2020 года она обратила внимание на YouTube. Вскоре состоялся её дебют на YouTube-канале «Сингыль Бонгыль» (싱글벙글), принёсший ей большой успех. С конца 2021 года она вместе с другими комедиантами Ким Ду Хёном (김두현) и Чхве Чжи Мёном (최지명) принимает участие в создании видеороликов в жанре скетч-комедия. На сегодняшний день «Сингыль Бонгыль» (@SGBG), название которого происходит от образоподражательного слова, имитирующего улыбку, является одним из крупных комедийных YouTube-каналов в РК. По состоянию на ноябрь 2023 года на него подписаны более 1,2 млн человек. Ли Ю Ми также известна своим участием в другом YouTube-канале «Выпивающие комедиантки» (술꾼개그우먼들). Это ток-шоу с участием других юмористок Ко Ю Ри (고유리) и Чан Ха На (장하나) знаменито своим откровенным и провокационным содержанием. На канал «Выпивающие комедиантки» (@sulggun) подписано более 180 тыс. человек.