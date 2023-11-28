Рассказ «Любовь и наличные» писательницы Чхве Чжи Э

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Если бы только вчера я не встретилась с Н. Если бы Н только не спросил внезапно: «Чем занимается этот подонок? А встречается ли ещё с той девушкой? Этот негодяй так и не вернул тебе деньги, да?» Если бы Н не задел моё больное место, то сегодня я бы не стала заходить в Инстаграм своего бывшего.









Я хотела сказать Н всё. Что мы все живём, крутясь, как белка в колесе. Что у каждого из нас совершенно жалкая жизнь. Хотела утешить его хотя бы этими банальными очевидными словами. «У нас с тобой ничего не получится». Это слишком бесчувственно? Я проглотила всё, что хотела сказать, и неловко отшутилась. Подумалось, что Н уже и сам всё прекрасно знает. И всё равно сохранять равновесие так сложно, потому что это жизнь?

Я села за стол и зашла на страницу бывшего молодого человека в соцсети. Какой же у него пароль? Я не знала. Мне хотелось узнать пароль и разрушить их мир, который они считали таким прочным.

Волей-неволей я зашла в свой аккаунт в Инстаграме. Здесь было всё, что они выкладывали вместе за последние два года, и то, что мы с ним вместе выкладывали раньше. Мне захотелось в один миг стереть всё. После долгих раздумий я нажала на кнопку удаления аккаунта.





H에게 말해 주고 싶었다.

모두가 쳇바퀴 돌 듯 살고 있다고.

사는 게 애처롭기는 다들 매한가지라고.

그렇게 뻔하디 뻔한 상투적인 위로라도 건네고 싶었다.

너랑 연애는 도저히 안 되겠다. 완전 불감증인데?

나는 하고 싶은 많은 말을 안으로 삼키고 대충 농담으로 얼버무렸다.

어쩌면 H가 이미 너무도 잘 알고 있을 거란 생각이 들었다.

그걸 알아도 실은 균형 잡기가 어려운 게 인생이니까.





자리에 앉아 그의 SNS에 접속했다.

비밀번호는 도대체 뭘까?

끝내 알 수 없었다.

그의 비밀번호를 알아내 견고하다 믿고 있는 그들의 세계를 공중분해하고 싶었다.

나는 별 수 없이 나의 인스타로 로그인 해 들어갔다.

그곳에는 지난 이 년 동안 그들이 공유한 시간이 있었고,

그 이전에 나와 그가 공유한 시간이 존재했다.

한 순간 모든 걸 지워버리고 싶었다.

오랜 망설임 끝에 계정 삭제 버튼을 눌렀다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Любовь и деньги в рассказе показаны равноценными понятиями, действие происходит на фоне идеи о том, что любовь можно заменить деньгами. Главная героиня, расставшаяся с семьёй из-за денег, по иронии судьбы работает в кредитной компании и помогает любимому мужчине с помощью денег, заработанных там. В конечно итоге их любовь разрушается по причине денег. Вся жизнь главной героини действительно вращается вокруг денег. Кроме того, она осознаёт, что множество людей в этом мире вынуждены жить жизнью, которой они не хотят. В конце концов, она больше ничего не ждёт от любви и удаляет свой аккаунт в соцсети.









Почему я так долго не могла совершить это действие, с которым покончила на одном дыхании? Сколько ещё сложных вещей предстоит сделать? Но жизни без боли не бывает. Нет, без боли это не было бы жизнью.

У меня появилось глубокое ощущение, что всё, в чём я видела счастье, превратилось в тень. Как случалось со мной и раньше, я и впредь буду видеть много людей, которые банкротятся и остаются ни с чем, потому что не смогли выплатить обратно любовь, которую задолжали или просрочили. День выплаты тела кредита будет медленно приближаться, но они не найдут способа выплатить даже набегающие проценты, не говоря уже о теле кредита. Имея задолженность по любви, люди будут легко заявлять о банкротстве и всё равно будут заходить сюда, чтобы разрешить проблему обедневшей любви. А возможно и для того, чтобы поддерживать обедневшую любовь, но до сих пор, как прежде и как будет всегда, любовь существует несмотря на высокие проценты и невозможность их выплаты. И я даже не знаю, к несчастью это или на удачу…





단숨에 끝나 버릴 그 일을 왜 오래도록 하지 못했을까.

얼마나 더 한 일들이 남아 있을까.

하지만 아프지 않은 삶은 없었다.

아니, 아프지 않았다면 그것은 그 누구의 삶도 될 수 없었다.





행복하다고 믿었던 모든 것들의 그림자가 길게 느껴졌다.

여태 그래 왔듯 앞으로도 이월 되거나 체납된 사랑을

갚지 못하고 파산하거나 도산하는 사람들을 나는 많이 목격할 것이다.





원금을 갚아야 할 날은 서서히 다가올 테지만

그들은 원금은커녕, 불어 가는 이자조차 탕감할 방법을 알지 못할 터였다.

사랑의 부채를 떠안고 사람들은 쉽게 파산 신고를 하고,

그럼에도 사랑의 빈곤함을 해결하기 위해 이곳을 찾을 것이다.





혹은 빈곤한 사랑을 유지하기 위해서라도,

아직도, 여전히 그리고 언제나

사랑은 높은 이자율과 원금 상환 불가능을 무릅쓰고 지속되곤 했다.

이 또한 불행인지 다행인지 모르겠지만..









Писательница Чхве Чжи Э родилась в Сеуле в 1980 году. Дебютировала в 2014 году с рассказом «Сладкая проза».