Парфюмерная промышленность в Северной Корее

В северокорейской литературе духи часто изображаются в негативном ключе. В частности, когда отрицательные персонажи из числа представителей враждебного по отношению к Северной Корее западного общества изображаются как жадные и продажные люди, в их описании часто можно встретить слова о том, что от них пахнет духами.

После того, как в 2012 году к власти пришёл Ким Чон Ын, в рамках усилий по повышению качества продуктов питания и товаров лёгкой промышленности в Северной Корее была создана торговая компания, призванная развивать экономическое и техническое сотрудничество и обмены с французской парфюмерной компанией «Жан Ниэль» (Jean Niel). Из этого можно сделать вывод о том, что спрос на парфюмерные изделия в Северной Корее растёт.

При Ким Чон Ыне парфюм стал одним из предметов первой необходимости для цивилизованной жизни. В 2021 году на Национальной выставке промышленного дизайна Северной Кореи были представлены духи, ароматические свечи и пищевые ароматизаторы производства Пхеньянской парфюмерной фабрики. Как сообщали тогда северокорейские СМИ, эти натуральные ароматические вещества были разработаны на основе собранных в горах и полях Северной Кореи цветов, листьев, плодов и семян растений.

В сегодняшнем выпуске мы поговорим об индустрии парфюмерии на Севере с доктором Ли Чжи Сун из Корейского института национального воссоединения.