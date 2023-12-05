«Каждый день – особенный день»! Новый мини-альбом группы Weeekly

На этой неделе в рамках нашей рубрики мы поговорили о группе Weeekly (위클리), а также послушали ее последний мини-альбом «ColoRise» и предыдущие хиты. Коллектив дебютировал в июне 2020 года в составе семи человек: Ли Су Чжин (이수진), Мандей (먼데이), Пак Со Ын (박소은), Ли Чжэ Хи (이재희), Чи Хан (지한), Чо А (조아) и Син Чжи Юн (신지윤). В последствии в 2022 году Чжи Юн покинула группу из-за проблем со здоровьем. Название группы Weeekly, которое можно перевести с английского как «еженедельно», девушки выбрали себе, чтобы призвать своих слушателей проводить каждый день недели по-особенному. А помочь в этом им должны сами участницы, ведь каждая из них представляет один день недели: Су Чжин - воскресенье, Мандей - понедельник, Со Ын - четверг, Чжэ Хи - суббота, Чжи Хан - вторник, Чо А - пятница, а покинувшая группу Чжи Юн была средой. Свой личный день недели - еще не все, что есть у каждой участницы Weeekly. Каждый из них принадлежит еще и личный цвет, а также личное животное-талисман. Из интересных фактов о группе есть еще то, что они являются младшими коллегами таких известных к-поп коллективов, как Apink и VICTON. А одно время девушкам даже посчастливилось состоять в одном продюсерском агентстве с самой IU, пока та не сменила компанию. Видимо, до дебюта Weeekly участницы были довольно близки с артисткой, так как она даже поздравила девушек с дебютом в своих соцсетях.

Новый пятый-мини альбом группы, который называется «ColoRise», увидел свет первого ноября. Название пластинки с английского можно перевести «раскрашивать». Также следует обратить внимание, что оно записано, как сочетание двух слов “colour” то есть «цвет» и “rise” - «подниматься, воспарять». Вот такая милая игра слов получилась. В мини-альбом вошли 6 композиций, с заглавным треком «VROOM VROOM». Первым делом мы прослушали его, а следом прозвучали композиции под названием «ODYSSEY», «Backwards» или «Задом наперед», приятный RnB трек «Sweet Dream» или «Сладкий сон», энергичная песня «A+» и другие песни из новой пластинки. Также мы послушали самые большие хиты в карьере Weeekly, среди которых «After School» или «После школы», «Holiday Party» или «Праздничная вечеринка» и другие.