Фильм «Перезахоронение» выходит в феврале 2024 года

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Премьера фильма «Перезахоронение» (파묘) с актёром Чхве Мин Сиком (최민식) в главной роли состоится в феврале 2024 года. Сюжет кинокартины повествует о загадочных событиях, связанных с перезахоронением одной могилы. Группа людей, в числе которых сотрудник похоронного бюро, консультант по фэншуй и шаман, получают предложение помочь в её переносе в другое место, получив за это крупную сумму денег. Однако герои даже не подозревают о том, какое наказание их ждёт за содеянное. Известно, что актёр Чхве Мин Сик сыграет роль эксперта по фэншуй Сан Дока, его коллега по съёмочной площадке Ю Хэ Чжин (유해진) – роль сотрудника похоронного бюро Ён Гына. Актрисе Ким Го Ын (김고은) досталась роль шамана по имени Хва Рим. Режиссёром фильма стал Чан Чжэ Хён (장재현), известный своими работами в жанре оккультизма, такими как «Черные священники» (검은 사제들) и «Сваха» (사바하).