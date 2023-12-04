Выходит развлекательная передача «Я тоже король подписок»

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Телеканал ENA объявил о запуске нового развлекательного шоу «Я тоже король подписок» (나도 구독왕), первого в своём роде проекте с участием южнокорейских ютуберов. Его показ запланирован на февраль 2024 года. На место ведущей приглашена известная комедиантка Ли Ын Чжи (이은지), более известная под творческим псевдонимом Киль Ын Чжи (길은지). В качестве наставников и членов жюри выступят главные ютуберы страны: Чин Ён Чжин (진용진), enjoycouple (엔조이커플), Квак Пом (곽범), ralral (랄랄) и heebab (히밥). Они поделятся своими секретами успеха и возьмут под наставничество участников шоу. Организаторы приглашают принять в нём участие всех желающих, как опытных ютуберов, так и новичков, столкнувшихся с трудностями в создании контента. Победитель, который получит титул «Короля подписок», будет вознаграждён денежным призом в размере 100 млн вон.