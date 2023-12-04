Не пропустите второй сезон сериала «Милый дом»

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1 декабря состоялась премьера второго сезона популярного сериала «Милый дом» (스위트홈) снятого по сюжету одноименного веб-комикса. Главные роли в нём сыграли актёры Сон Ган (송강), Ли Чжин Ук (이진욱), актрисы Ли Си Ён (이시영), Ко Мин Си (고민시) и другие. Для Сон Гана этот сериал стал последней работой перед началом срочной службы в армии. Второй сезон заметно отличается от главной сюжетной линии веб-комикса. События вышли за рамки жилого комплекса Green Home, появились новые герои, роли которых сыграли актёры Ю О Сон (유오성), О Чжон Сэ (오정세) и Ким Му Ёль (김무열). Для этого продюсер сериала Ли Ын Бок (이응복) проводил множественные консультации с Ким Кхан Би (김칸비), автором комикса, по сюжету которого был снят сериал. Премьера первого сезона сериала состоялась 18 декабря 2020 года. «Милый дом» стал первым южнокорейским сериалом, вошедшим в топ-10 и топ-3 Netflix в США. Через три дня после выхода он вошёл в топ-10 в 42 регионах мира. По завершении второго сезона зрителей ждёт премьера третьей части сериала.