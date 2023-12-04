Участники BTS будут призваны в армию

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Четыре участника южнокорейской группы BTS (방탄소년단) – RM, V (뷔), Чи Мин (지민) и Чон Гук (정국) – будут призваны в армию в период с 11 по 12 декабря. Первыми отдать долг родине отправятся певцы RM и V, на следующий день – Чи Мин и Чон Гук. Их срок окончания службы по призыву завершится в июне 2025 года. Ранее три других участника BTS приступили к службе в армии. Чин (진) и J-HOPE (제이홉) сейчас выполняют обязанности инструкторов в двух военных частях на территории РК. Другой участник SUGA (슈가) проходит альтернативную гражданскую службу. В продюсерском агентстве Big Hit Music пока не подтверждают точные даты отправки в войска четырёх участников BTS. Официальное заявление будет сделано позднее, сообщили в компании.