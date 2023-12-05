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Уборка урожая водорослей

2023-12-05

Новости



Жители трёх рыбацких посёлков в волости Нам-мён уезда Тхэан-гун провинции Чхунчхон-Намдо собирают урожай водорослей, выращенных  органическим способом без использования пестицидов.  Общая площадь территории, на которой выращивают водоросли, достигает  248 гектаров. 

(Yonhap News)

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