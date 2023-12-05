Уборка урожая водорослей

Кол-во межнациональных браков
2023-12-05
2023-12-05
Жители трёх рыбацких посёлков в волости Нам-мён уезда Тхэан-гун провинции Чхунчхон-Намдо собирают урожай водорослей, выращенных органическим способом без использования пестицидов. Общая площадь территории, на которой выращивают водоросли, достигает 248 гектаров.
(Yonhap News)
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-06 13:13:02
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >