Рассказ «Расчёт» писательницы Ли Сон Хи

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Я хотела, чтобы моего мужа сбила машина или хотя бы бегущая лошадь, тогда бы он лишился одной ноги. Причиной тому служит то, что случилось семь месяцев назад, когда я лишилась одной ноги и заслужила тем самым великолепное прозвище «хромоножка». Если у меня одна нога, а у мужа – две, то баланс между нами, в конце концов, нарушится. А потеря баланса – это всегда дело гиблое.









Подозрение – как бездомная кошка. Кто даст слово, что мой муж в новом галстуке этой ночью не пускает в ход весь свой ум, чтобы завоевать интерес другой женщины? Он бросил фразу, что сходит по делам, и поспешно вышел, как никогда раньше не делал. Сама того не замечая, я хотела было встать, но нога не слушалась, и я просто прислонилась к стене.

Подозрение, бездомная кошка, сводило меня с ума, игнорируя всю меня. Оно игнорировало самоуважение и репутацию, которых я с таким трудом добилась своим образованием, прочное доверие между ним и мной и, в конце концов, заставило меня прийти к такому выводу.

«Муж повязал новый галстук и отправился к полноценной женщине с двумя ногами».





의심은 도둑고양이와 같다.





그 새 넥타이를 맨 남편이 이 밤에 내가 아닌 다른 여인에게

좀 더 많은 호감을 사려고 온갖 지혜를 짜내지 않으리라고 누가 보장할 것인가.





그는 두어 마디 다녀온다는 말을 마치고 전에 없이 급하게 나가 버렸다.

나는 나도 모르게 벌떡 일어나려고 했으나

다리가 말을 듣지 않아 그냥 벽에다 몸을 기대버렸다.





도둑고양이와 같은 의심은 내 모든 것을 무시하고 나를 미치게 했다.

내 모든 교양이 애써 쌓아오던 자존심과 체면

그리고 그와 나 사이에 굳게 받들던 믿음을 무시하고

끝끝내 이러한 결론을 만들고야 말았다.





‘남편은 새 넥타이를 매고 두 다리가 성한 계집을 찾아갔다.’









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Потеря ноги главной героиней символизирует затруднительное положение и потерю свободы, с которыми она столкнулась в браке. Объектом критики в произведении является не муж героини, а реальность, в которой женщина, вышедшая замуж даже за хорошего мужчину, страдает и теряет себя из-за устоявшейся системы брака. Героиня говорит о том, что с мужем удастся свести счёты, только если забрать его жизнь. Об этом женщина сказала не из чувства сильной мести или гнева, она пришла к такому выводу в результате хладнокровного расчета. Героиня считает, что баланс в их отношениях можно достичь лишь тогда, когда муж лишится ноги или жизни. В 1930-е годы у мужчин и женщин были сильно разные положения в браке, поэтому героиня говорит не только о собственном расчёте, но и расчёте со всеми женщинами.









Похоже наступила уже глубокая ночь. Огонь в печи уже давно погас, и теперь нестерпимый холод. Видимо, мне всё равно придётся лечь на эту деревянную кровать, как бы ни мучила бессонница. Я провела семь бессонных ночей после ухода из дома, но всё равно не чувствую ни капли усталости. Возможно это и есть чудо.

Я добралась сюда, ещё не совершив убийства. Похоже, это недостаток всех жён, своего рода забота – оседать на месте, не получив должного. Я останусь здесь ещё какое-то время. Я буду находиться здесь до тех пор, пока не получу полный расчёт. Мне нравится, что в этих местах есть бандиты, что здесь рассказывают о свиньях, которые жадно поедают детские трупы, что здесь есть одиночество, подобное смерти.





이 어지간히 깊어진 모양이다.

스토브에 불이 꺼진 지 오래여서 추워서 견딜 수 없다.

아무리 잠이 아니 와도 저 나무 침대 속으로 들어가야 할까보다.

집을 떠나 일곱의 밤을 뜬 눈으로 새워도 조금도 피로를 모르겠다.

기적이란 아마 이따위겠지.





나는 아직 살인을 하지 않은 채 이곳으로 왔다.

받을 것을 다 못 받고 그대로 주저앉는 것이

모든 아내 된 자의 약점이요, 애교인 모양이다.





나는 얼마 동안 이곳에 더 머무를 것이다.

내 계산서를 완전히 청산할 때까지 이 땅에 더 있을 것이다.





이 땅은 마적이 있어서 좋고

돼지가 죽은 아이 시체를 물고 뜯어먹는다는 이야기가 있어서 좋고

죽음 같은 고독이 있어서 좋다.









Писательница Ли Сон Хи (1911- дата смерти неизвестна) родилась в г. Хамхын провинции Хамгён-Намдо. Дебютировала в 1934 году с рассказом «Не ночная женщина».