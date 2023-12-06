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Официальные рынки в Северной Корее

#На пути к воссоединению l 2023-12-06

На пути к воссоединению

ⓒ KBS News
В Северной Корее используется два слова со значением «рынок». Неофициальные, но и не запрещённые рынки, зачастую спонтанно возникающие в узких переулках, на оживлённых перекрёстках и площадях, обозначают словом «чанмадан» (장마당), а слово «сичжан» (시장), которым рынок называют и на Юге, используется только для обозначения официально разрешённых рынков. Когда речь заходит о северокорейском рынке, в первую очередь подразумевается именной первый из них, ведь именно с него началась рыночная экономика страны. Здесь можно найти всё что угодно, в любое время и в любом месте, и заработать не то чтобы нелегально, но и не совсем по закону. Однако в последнее время в стране наблюдается рост не этих спонтанных рынков, а рынков официальных. По состоянию на 2022 год, в Северной Корее насчитывалось 414 таких рынков. Если учесть, что только на официальных рынках Северной Кореи работают более миллиона человек, то это около пяти процентов населения страны.
В чём же их особенности? В сегодняшнем выпуске мы поговорим об этом с научным сотрудником Корейского института национального воссоединения госпожой Чон Ын И.  
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