Музыкальные новинки ноября 2023 года

Наконец пришло время нам познакомиться с самыми значимыми работами корейских артистов, которыми они порадовали нас в конце осени, в ноябре. Первым делом мы представили нашим слушателям новую композицию от именитого хип-хоп исполнителя, любимца корейской публики JAY PARK или Пак Чжэ Бома (박재범). Новый сингл получил название «Why» или «Почему» и был выпущен 17 ноября. В спокойной, но в то же время энергичной композиции певец рассуждает о том, почему у него и его возлюбленной в отношениях такой разлад. Он готов принять и исправить все свои ошибки, только чтобы сохранить их любовь. Кстати, если вы посмотрите видео клип к песне, то сможете насладиться и прославленными танцами Пак Чжэ Бома.

Еще одним громким релизом ноября стала новая композиция в исполнении Пак Чжин Ёна (박진영). Пак Чжин Ён прежде всего известен как директор одного из крупнейших продюсерских агентств Кореи – JYP Entertainment, а еще как талантливый продюсер и хитмейкер, который написал очень и очень много популярных и по сей день песен. Но мы еще Пак Чжин Ёна и как певца, на счету у которого целых 7 полноформатных альбомов и множество синглов и мини-альбомов. 20 ноября директор Пак представил очередной сингл под названием «Changed Man» или «Новый человек». Артист уже долгое время не изменяет своему полу шуточному стилю диско, в этом направление выполнен и новый его релиз. Кстати, композицию полностью написал и спродюсировал сам исполнитель. Интересным получился и клип к песне, в котором снялась еще и известная певица Ким Ван Сон (김완선). Многие комментаторы пишут, что песня и видео перенесли их назад во времени, в 80-е.

В самом начале ноября на сцену вернулось очаровательное трио VIVIZ (비비지), которое состоит из троих бывших участниц популярной гёрлз-группы Gfriend (여자친구) Ын Ха (은하), Син Би (신비) и Ом Чжи (엄지). Девушки представили четвертый мини-альбом под названием «VERSUS» С заглавным треком «MANIAC». С этим камбеком фанаты коллектива и все остальные меломаны смогли увидеть более зрелую и утонченную стороны девушек. В новой песне они поют о не совсем здоровой любви, в которой партнеры ненавидят, но в то же время нуждаются друг в друге.

20 ноября прекрасную чувственную балладу, так идеально подходящую поздней осени и ранней зиме, представил главный вокалист Super Junior (슈퍼주니어) – Рё Ук (려욱). Песня получила название «Тебе ничего не нужно делать» (아무것도 하지 않아도 돼) или «It’s okay» по-английски. Рё Ук признан одним из самых лучших вокалистов K-POP, об этом говорят его главные роли в мюзиклах, множество саундтреков и коллабораций с другими популярными артистами. Новая композиция «Тебе ничего не нужно делать» не разочаровала поклонников артиста. В ней Рё Ук обращается ко всем нам, вечно занятым и погруженным с головой в заботы обывателям. «Дитя, почему ты так грустишь? Не плачь, пожалуйста. Шагать по этому пути непросто, да, дитя? Ничего страшного. Теперь я буду рядом с тобой. А когда тебе будет тяжело, просто поплачь, опершись на мое плечо». С помощью своей новой работы Рё Ук хочет подарить всем слушателями утешение и надежду, говоря, что мы и так стараемся изо всех сил и иногда нам можно просто отпустить все и ничего не делать.

Также в этом выпуске прозвучали новые работы CRUSH (크러쉬), ENHYPEN (엔하이픈), TRI.BE (트라이비) и других артистов, представивших новый материал в ноябре