LG U+ представит романтическую комедию

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Студия X+U, входящая в состав телекоммуникационной компании LG U+, анонсировала премьеру сериала «Брендинг в районе Сонсу-дон» (브랜딩 인 성수동). Показ первой серии состоится в феврале 2024 года на платформе U+ Mobile TV. Действие сериала развивается в столичном районе Сонсу-дон. В центре внимания два главных героя – молодая руководительница отдела маркетинга Кан На Он и недавно устроившийся на работу стажёр Со Ын Хо. По сюжету двое меняются душами после поцелуя и теперь им предстоит найти способ вернуть всё на свои места. В съёмках сериала приняла участие актриса Ким Чжи Ын (김지은), известная благодаря одной из главных ролей в сериале «Адвокат за тысячу вон» (천원짜리 변호사). Её партнёром по съёмочной площадке стал актёр Ро Мон (로몬). Ранее молодой человек снялся в популярном сериале «Наша школа сейчас» (지금 우리 학교는).