Актриса Им Чжи Ён снимется в историческом сериале

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Актриса Им Чжи Ён (임지연) впервые за семь лет снимется в новом историческом сериале «Сказание о госпоже Ок» (옥씨부인전). Как сообщили на телеканале JTBC, контент будет представлен в 2024 году. Действие сериала происходит в эпоху государства Чосон. Актриса Им Чжи Ён предстанет в роли Ок Тхэ Ён, специалиста в области юриспруденции, известного как «Вечжибу» (외지부). Героиня умна и талантлива, но по какой-то причине она скрывает своё прошлое. Рядом с ней находится её верный помощник по имени Чхон Сын Хви, роль которого сыграет актёр Чху Ён У (추영우). Он очень предан своей спутнице и нередко рискует ради неё своей жизнью.