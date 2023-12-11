Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Актриса Им Чжи Ён снимется в историческом сериале

2023-12-11

ⓒ Artist company, J,WIDE-COMPANY
Актриса Им Чжи Ён (임지연) впервые за семь лет снимется в новом историческом сериале «Сказание о госпоже Ок» (옥씨부인전). Как сообщили на телеканале JTBC, контент будет представлен в 2024 году. Действие сериала происходит в эпоху государства Чосон. Актриса Им Чжи Ён предстанет в роли Ок Тхэ Ён, специалиста в области юриспруденции, известного как «Вечжибу» (외지부). Героиня умна и талантлива, но по какой-то причине она скрывает своё прошлое. Рядом с ней находится её верный помощник по имени Чхон Сын Хви, роль которого сыграет актёр Чху Ён У (추영우). Он очень предан своей спутнице и нередко рискует ради неё своей жизнью.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >