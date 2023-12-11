Несуществующее кино (없는 영화)





Режиссёр: Чин Ён Чжин

В ролях: Ку Гё Мин, Пак Сан Су, Пэк Кён Сон, Кан Соль, Ким Ю Ри и др.

Жанр: Веб-контент

Премьера: 8 декабря 2021 г.





«Несуществующее кино» (@jinyongjin_official) – это веб-контент, создаваемый ютубером Чин Ён Чжином (진용진) в сотрудничестве с компанией 3Y CORPORATION. В начальный период его производство осуществлялось совместно с Detail Studio (디테일스튜디오), представившей популярный веб-сериал «Чертовски хорошая компания» (좋좋소 / Damn Good Company). Контент представляет собой уникальную серию обзоров несуществующих фильмов. Текст к видео читает создатель контента Чин Ён Чжин под фоновую музыку The 5th Season. «Несуществующее кино» охватывает широкий спектр социальных проблем. Весь контент представлен на корейском языке с английскими субтитрами. Наиболее популярные серии это: «Наркотик» (마약), «Взрослая» (어른), «Принц» (왕자), «Школьные игры» (학교 게임), «Странный ютубер То Ги До» (이상한 유튜버 도기도), «Условия любви» (사랑의 조건) и «Ангел» (천사).