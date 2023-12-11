ⓒ Чи Е Ын instagram

Дата рождения: 26 июля 1994 г.

Рост: 171 см

Вес: 49 кг

Дебют: Сериал «Как делать» (하우투), 2017 г.





Чи Е Ын – талантливая актриса, выпускница Корейского государственного университета искусств. Впервые привлекла внимание к своей персоне в 2017 году благодаря съёмкам в веб-сериале «Как делать» (하우투). Впоследствии на экраны вышли ещё несколько веб-сериалов с её участием, такие как «Жёлтый» (옐로우) и «Вкус кошки» (고양이의 맛). Чи Е Ын смогла закрепиться на южнокорейском телевидении благодаря участию в третьем сезоне популярного телешоу SNL Korea. Кроме того, актриса сыграла в нескольких короткометражных фильмах, таких как «Ночь наступила» (밤이 되었습니다), «Окей» (오케이), «Уроки актёрского мастерства» (배우 수업). Она также снялась в рекламных видеороликах для LEVI'S в 2017 году и HALLS в 2022 году. Сейчас Чи Е Ын совмещает карьеру актрисы со съёмками контента для различных YouTube-каналов. Один из них – это «Цветочная палата с Ли Хе Ён и Чи Е Ын» (이혜영과 지예은의 꽃밭병동), доступный для просмотра на канале ChopChop (@studio_chopchop).