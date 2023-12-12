Увлечение роскошью среди правящего класса Северной Кореи

Власти Северной Кореи увлечённо рассказывают через официальные средства массовой информации о небывалых успехах в сельском хозяйстве, однако в действительности всё обстоит иначе. После прихода к власти нынешнего лидера страны Ким Чон Ына все члены его семьи демонстрируют публике предметы роскоши. В последнее время в северокорейских и мировых СМИ всё чаще упоминается дочь Ким Чон Ына по имени Чжу Э. Весь последний год она активно появлялась на публике, сопровождая отца на различных мероприятиях. А когда в марте этого года она присутствовала на испытаниях ракеты «Хвасон-17», девочка была в пальто известного французского бренда.

По состоянию на июль этого года, импорт предметов роскоши в Северную Корею из Китая оценивался в 40 млн 640 тыс. долларов. Это показывает, что спрос на предметы роскоши в Северной Корее не ограничивается семьёй самого Ким Чон Ына. Постепенно дорогие бренды становятся востребованными и в среде представителей нового состоятельного класса.

Предметы роскоши, которые так любят семья северокорейского лидера и зажиточная часть населения страны, запрещены к экспорту резолюцией Совета Безопасности ООН и собственными санкциями ряда стран. Так как же в Северную Корею попадают зарубежные предметы роскоши?

В сегодняшнем выпуске мы постараемся выяснить это вместе с научным сотрудником Корейского института национального воссоединения госпожой Чон Ын И.