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Под дождём вокруг снеговика

2023-12-14

Новости



Несмотря на то, что календарная зима в разгаре,  в Сеуле плюсовая температура воздуха, и идут дожди. О зиме напоминает разве что фигура снеговика на площади Кванхвамун в центре города. 

(Yonhap News)

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