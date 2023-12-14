Под дождём вокруг снеговика

Корейский суп комтхан признан одним из лучших блюд Нью-Йорка
2023-12-14 15:26:40
2023-12-14
Несмотря на то, что календарная зима в разгаре, в Сеуле плюсовая температура воздуха, и идут дожди. О зиме напоминает разве что фигура снеговика на площади Кванхвамун в центре города.
(Yonhap News)
2023-12-14 15:26:40
2023-12-14 16:02:17
2023-12-15 11:52:21
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