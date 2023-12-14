Блюда родом с традиционных рынков - (2)





Суп, спасающий от похмелья

Чончжу-кхоннамуль-кукпап появился на свет в провинции Северная Чолла. Чтобы его приготовить, сначала варят сушёные анчоусы, потом их вынимают и кладут в бульон пророщенную сою. Затем туда кладут варёный рис и слегка бланшированные соевые ростки, сдобренные мелкими ферментированными креветками с рассолом. Как только бульон опять закипит, добавляют обжаренную кимчхи, обжаренный с солью кунжут и молотый красный перец.





Наряду с пибимпапом кхоннамуль-кукпап, т.е. «суп-рис с пророщенной соей», — это ещё одно блюдо, которым славится Чончжу. Его готовят, заливая холодный рис и бланшированные ростки сои горячим бульоном. Кхоннамуль-кукпап, который подают на рынке Намбу в Чончжу, отличается тем, что в качестве аппетайзера вместе с супом подают суран — своего рода яйцо пашот. Перемешав горячий бульон с другими ингредиентами, блюдо посыпают измельчённым кимом.

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Известно, что это блюдо имеет довольно долгую историю: о нём есть упоминание в журнале о стиле жизни «Пёльгонгон», выходившем с 1926 по 1934 год. Но в том, что этот «суп-рис» пришёлся по вкусу всем и стал популярен, велика заслуга рынка Намбу в Чончжу. Сам рынок возник ещё в XIX веке, но только после масштабной перестройки в 1960-х годах он обрёл свой нынешний вид. Чончжу в прошлом был центром торговли провинции Чолла-до. Поэтому на рынок Намбу съезжались торговцы из провинций Кёнсан-до и Чхунчхон-до и даже с острова Чечжу-до. И едой, которой в основном утоляли голод торговцы, был как раз этот суп с пророщенной соей.

Интересно, что на рынке Намбу в Чончжу к этому супу отдельно подавали суран — яйцо, сваренное особым образом. Суран считается традиционным корейским деликатесом, поскольку его трудно приготовить должным образом. Разбив яйцо в половник, его опускают в кипящую воду, но не целиком, а так, чтобы свернулся только белок. Кроме рынка Намбу в Чончжу, мало где к кхоннамулькукпап подают такие яйца. Благодаря лёгкости и освежающему воздействию на организм, такой «суп-рис» с соевыми ростками является идеальным блюдом, чтобы поправить здоровье после вчерашних возлияний.





Польза для здоровья как результат затраченного времени

Комтхан — ещё одно любимое корейцами блюдо. Заболев или почувствовав упадок сил, мы по привычке едим комтхан. Ибо верим, что, если съесть миску горячего комхтана, то будет прилив сил. В принципе так и есть, поскольку мало блюд, которые могут сравниться с комтханом по питательности. Достаточно посмотреть на процесс приготовления этого супа, чтобы оценить, сколько в него вкладывается души. Сначала говядину для супа вместе с дайконом приправляют и оставляют «отдохнуть». Затем нарезают и долго томят с разными овощами. Поскольку процесс приготовления занимает более шести часов, все питательные вещества естественно переходят в бульон.





Комтхан из Начжу отличается прозрачностью бульона и размером порции мяса. Другой его особенностью является способ приготовления: рис подогревают, заливая сверху горячим бульоном. В прошлом Начжу был центральным городом провинции Южная Чолла, и его рынок оильччан привлекал торговцев со всей страны, которые, встретившись в базарный день, неизменно утоляли голод миской комтхана.

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Родина комтхана — Начжу в провинции Южная Чолла, где впервые в Корее появились рынки оильччан. Собравшиеся в базарный день торговцы утоляли голод миской комтхана. Суп содержал щедрую порцию говяжьей обрези, например с головы коровы, или субпродуктов, и при этом стоил недорого. Регион Начжу был житницей, поэтому во многих домах держали быков как тягловую силу. Естественно, развилось животноводство, и обрезь, остававшаяся после разделки туши, стала основным ингредиентом комтхана.

Но сейчас в Начжу мало мест, где готовят комтхан из мясных обрезков или субпродуктов. В большинстве ресторанов в бульон, сваренный на костях, кладут говяжью грудинку, голяшку или лопатку и долго томят. Комтхан, гарнированный хорошо вызревшей ккактуги (кимчхи из порезанного кубиками дайкона), становится идеальным сытным блюдом. Своим названием он обязан глаголу «кода», который означает «долго варить в кипящей воде мясо или кости, чтобы из них вышел весь сок». И время, затраченное на приготовление комтхана, значит не меньше, чем мастерство готовившего его повара.





Скромная пища рыбаков

Специалитет рынка Пукпу в Пхохане (провинция Северная Кёнсан) — мурхве. Изначально мурхве было едой рыбаков. Отправившиеся на промысел рыбаки прямо в лодке смешивали с рисом и острым соусом некондиционные экземпляры из улова и ели. А теперь эту простую рыбацкую еду можно попробовать в любом уголке Кореи.





Чтобы сделать мурхве, к кусочкам сырой рыбы добавляют нашинкованную грушу и овощи, приправляют кочхучжаном, чесноком, сахаром и кунжутным маслом, после чего заливают водой со льдом. Расположенный рядом с морем рынок Пукпу в Пхохане известен своими блюдами из сырой рыбы. Местное мурхве начало обретать популярность в 1980-е гг.

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Впервые это блюдо стали подавать в ресторане «Ённам-мурхве», открывшемся в 1967 году. Впоследствии мурхве распространилось на всю территорию Пхохана, в частности в 1980-х годах оно было особенно в чести на рынке Пукпу. Крупно порезанную свежую рыбу, щедрую порцию риса и нашинкованные огурцы смешивали в миске с пастой кочхучжан и ели. После чего наливали в миску немного воды, чтобы собрать со стенок остатки блюда. В 1990-х годах вместе риса иногда стали класть лапшу куксу. Поначалу использовали только рыбу с белым мясом, но появились также рестораны, где в ход шла красная рыба, например японская скумбрия, а в некоторых заведениях блюдо посыпали аппетитной соевой крошкой. В 2000-х годах чистую воду заменили холодным бульоном, куда добавляли сироп из сливы мумэ или сахар, тёртую грушу или яблоко и уксус. Мурхве с его бесконечно меняющимися вариациями вкуса стало летним деликатесом, любимым во всей Корее.





Пак Ми Хян, корреспондент «Хангёре синмун»









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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