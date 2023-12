Праздничные гармонии «путешественниц во времени» The Barberettes

Это выпуск рубрики «Все кроме K-POP» мы постарались сделать праздничным, и на такой случай у нас были заготовлены рождественские композиции одного очень занятного коллектива. Речь идет о женском вокальном трио The Barberettes (바버렛츠), с которым мы познакомились поближе. The Barberettes пели в музыкальном стиле ду-воп, что является вокальным поджанром ритм-н-блюза, его расцвет пришелся на 50-60 года прошлого века. Ду-воп — это гармонично звучащее пение с минимальным музыкальным сопровождением. The Barberettes дебютировали на сцене в 2014 году в следующем составе: Ан Син Э (안신애), Пак Со Хи (박소희) и Ким Ын Хе (김은혜). Девушки выбрали себе концепт путешественниц во времени, их музыка призвана перенести слушателей назад в прошлое. И, стоит признать, у них это отлично получалось!

На самом деле, такого слова как «Barberettes» не существует, его девушки придумали сами, проявив необычайную фантазию. Все мы знаем, что такое барбер – специалист по мужскому имиджу, который обычно стрижет мужчин. Оказывается, в начале 20 века существовал такой музыкальный жанр как «а капелла барбершопа». Поэтому девушки прибавили к слову «барбер» суффикс «-ette», который означает что-то миниатюрное и женственное, именно такое окончание для своих названий использовали женские вокальные коллективы прошлого. Так The Barberettes стали «이발소 언니들», что означает с корейского «подружек из парикмахерской».

Девушки начали петь вместе еще в 2012 году, а до этого Ан Син Э, которая взяла себе американское имя Виллер, и Ким Ын Хе, которая звалась Грэйс, уже пели вместе в одном джазовом ансамбле. Девушки познакомились с Пак Со Хи, когда та стала брать вокальные уроки у Ан Син Э. Впоследствии она стала частью коллектива. На самом деле, девушки хотели назваться «Квартет из барбершопа» и выступать вчетвером, но то ли не сумели найти еще одну участницу, то ли им и втроем оказалось хорошо. Поначалу The Barberettes, как и все начинающие инди-артисты, выступали в клубах улицы Хондэ.

Дебют The Barberettes можно назвать успешным, на 12-й премии Korean Music Awards 2015 года трио было номинировано в целых трех категориях: «Лучший новичок года», «Лучшее поп-исполнение года» и «Лучший поп-альбом года». Своими кумирами для подражания The Barberettes называют корейские вокальные коллективы прошлого Korean Kittens и Kim Sisters. Девушки признались, что были поражены, увидев выступления этих коллективов на Ютубе.

В эти выходные на наших волнах звучали композиции из рождественских альбомов The Barberettes, среди которых «Hun Hun Christmas», «Одинокое Рождество», «WINTER WONDERLAND» и другие.