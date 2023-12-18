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Сказочный вид илистых отмелей

2023-12-18

Новости



18 декабря, когда температура воздуха на юге Корейского полуострова существенно понизилась, илистые отмели в городе Хвасоне провинции Кёнгидо покрылись инеем и приобрели сказочный вид. 

(Yonhap News)

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