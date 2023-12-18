Сказочный вид илистых отмелей

РК наращивает экспорт автомобилей
2023-12-18 15:25:09
2023-12-18
18 декабря, когда температура воздуха на юге Корейского полуострова существенно понизилась, илистые отмели в городе Хвасоне провинции Кёнгидо покрылись инеем и приобрели сказочный вид.
(Yonhap News)
2023-12-18 15:25:09
2023-12-18 15:09:24
2023-12-18 13:39:18
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