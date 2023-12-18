Рассказ «Нет света» писательницы Им Сон У

ⓒ Getty Images Bank

Так или иначе, только благодаря медузам мы с Ку смогли наконец жить как нормальные люди. Больше не копились счета, и не приходилось извиняться перед знакомыми. Я превращала в медузу по одному человеку каждые три дня. Людей, уставших от жизни, но которым жалко умирать, было так же много, как и медуз. Мы с Ку постепенно стали равнодушными к трансформации клиентов.

Следующим клиентом стала женщина по имени Ким Чжи Сон. Работала в сфере обслуживания, 50 лет, три года назад развелась. В графе о причинах желания превратиться в медузу она написала лишь: «Хочу стать медузой».









После ухода мужчины мы задвинули занавески и стали ждать света. Впрочем, я думала, что женщина не начнёт светиться. Но когда вошёл хозяин кафе, атмосфера в доме изменилась, и я поняла, что ошибалась. При встрече с этим человеком Ким Чжи Сон выбрала любить его и дальше вместо того, чтобы отбросить все сожаления. Я догадалась, что она навсегда останется собой, а не превратится в медузу.





사장이 떠난 집에서 지선 씨와 나는 커튼을 치고 빛을 기다렸다.

나는 지선씨가 빛나지 않으리라는 사실을 예상하고 있었다.





죽집 사장이 들어서고, 집 안의 공기가 달라지는 순간,

나는 내가 잘못 생각했다는 사실을 깨달았다.

사장을 본 지선씨는 미련을 버리는 대신 그를 계속해서 사랑하기를 선택한 것이다.

나는 지선씨가 영원히 해파리가 아닌 지선씨로 남게 될 것이라고 짐작했다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Главная героиня бросает пение, которое не приносило дохода, и зарабатывает, наблюдая за чужой смертью. Однако когда героиня видит, как Чжи Сон выбирает умереть человеком, до последнего мига не отказываясь от человеческих чувств, в ней происходит перемена. Она решает быть верной пению так же, как Чжи Сон до конца оставалась верной только своему сердцу. Большое впечатление производит последнее предложение. Оно словно заставляет читателя задуматься о том свете, который позволяет нам сохранять человечность в мире, в котором всякая человечность исчезает.





Я закрыла глаза и стала думать о том свете, который, наверное, видела Чжи Сон. Был ли он так же ярок и прекрасен, как тот, что она видела когда-то на побережье? Я взяла в руки телефон и позвонила Ку.

- Знаешь… Я собираюсь снова начать петь. И сегодня возвращаюсь в Сеул.

Глядя на пустой резервуар, я задумалась, что делать дальше. Сегодня я уеду от Ку и сяду в ночной автобус. Снова начну петь и либо снова провалюсь, либо достигну успеха. Но уезжая всё дальше от побережья, я буду думать только о том свете, который, наверное, видела Чжи Сон, о том самом свете, который бывает раз в жизни.





나는 눈을 감고 지선씨가 봤을 빛에 대해 생각했다.

그 빛은 지선씨가 오래 전 바닷가에서 본 것처럼 환하고 아름다웠을까.





나는 휴대폰을 집어 들어 구에게 전화를 걸었다.





“구.. 나 다시 노래하려고. 오늘 서울로 돌아갈 거야.”





나는 빈 수조를 바라보며 앞으로의 일을 생각했다.

나는 오늘 밤 구를 떠날 것이고 심야버스에 오를 것이다.

다시 노래를 부르고 다시 망하거나 망하지 않을 것이다.

그러나 해변에서 멀어지는 동안에는 지선씨가 보았을 빛,

단 한 번의 빛만을 생각할 것이다.









Писательница Им Сон У родилась в 1995 г. в Сеуле. Дебютировала в 2019 году с рассказом «Стоит немного потерпеть».