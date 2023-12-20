Рассказ «Наш папа» писателя Ким Гана

ⓒ Getty Images Bank

Сегодня было необычно сложно. Чтобы производить здоровую сперму раз в две недели, мне нужно было, конечно, воздерживаться от половой жизни. Два яйца в день – это само собой. Плюс раз в день обязательно животный белок. Минимум один час в день обязательных занятий спортом и ни капли алкоголя кроме дня самой процедуры и дня после неё.





Чтобы сперма «нашего папы» была использована в проекте «Наша семья», нужно было соответствовать жёстким условиям. Раз в год при перезаключении контракта отдельно проводились тесты на инфекционные заболевания и генетические исследования. К тому же, здоровый организм не всегда производит здоровую сперму. Во время каждого сбора материала проверялись общее количество сперматозоидов, их подвижность, выживаемость и форма. Только при соответствии всем требованиям, установленным государством, сперма признавалась пригодной к использованию. И только когда сперму признавали пригодной, на счёт поступали деньги.









Я ходил среди витрин и полок в попытках разглядеть лицо парня. Похож? Неужели? Плоский нос, полноватая нижняя губа, веки без складок, слегка выдающийся подбородок, немного искривившееся вправо асимметричное лицо – точно похож. Ещё и ногти грызёт. Неужели и вредные привычки генетически передаются? Сердце вдруг защемило. Неужели он и правда – «наш ребёнок»? На бирке с именем написано «Ким Чхоль Су». Чхоль Су… Разве родители сейчас называют своих детей таким именем? Такое имя выбирают не часто. Банальная фамилия и банальное имя.





진열장과 진열대를 오가며 녀석의 얼굴을 살펴본다.

닮았나? 정말? 높지 않은 코와 두툼한 아랫입술,

쌍꺼풀 없는 눈, 약간 튀어나온 턱,

오른쪽으로 틀어진 비대칭의 얼굴, 닮았다.

게다가 녀석도 손톱을 물어뜯고 있다.

버릇도 유전되나? 가슴이 쿵쾅거린다.

녀석이 ‘우리 아이’가 맞을까?

이름표에 써있는 이름은 김철수다.

철수라니.

요즘 아이 이름에 철수라는 이름을 붙이는 부모가 있을까.

흔한 선택은 아니다.

뻔한 성에 뻔한 이름이다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В этот чудовищный век, когда власть присвоила даже человеческую жизнь, остаётся одна надежда. Маленькая надежда, показанная в этом произведении, рождается из связи между людьми. Главному герою говорят, что молодой продавец в магазине внешне на него похож. Сам того не осознавая, он идёт к магазину. На самом деле эти два человека совершенно не похожи. Ведь у кого угодно может быть несимметричное лицо, кто угодно может иметь привычку грызть ногти. Тем не менее, герой приводит рациональные доводы, с радостью представляет, что продавец может быть его сыном, и начинает чувствовать связь с ним. Поведение главного героя дарит надежду на то, что даже среди повсеместного социального неравенства или насилия по-прежнему остаётся особая связь между людьми и членами семьи.





Неужели он правда похож на меня? Да даже если и не похож. Я ещё никогда не встречал лично «нашего ребёнка», который уже влился во взрослое общество. Если этот парень и правда «наш ребёнок», я бы похлопал его по плечу или дал бы немного денег на карманные расходы. Никто не приходит в этот мир по своему желанию, а уж тем более «наши дети». Что они скажут, когда поймут, что пришли в мир, как расходный материал с завода? Справимся ли мы с местью «наших детей», с которой однажды придётся столкнуться? Простят ли они меня?





나를 닮지 않았어도 좋다.

사회에 발을 내디딘 ‘우리 아이’를 직접 본 적이 없다.

만약에 그 아이가 ‘우리 아이’ 출신이라면

어깨라도 두드려주고 용돈이라도 쥐어 주고 오리라.

이 세상에 스스로 원해서 오는 사람은 없지만,

‘우리 아이’들은 더더욱 그럴테니까.





공장에서 만들어진 소모품처럼 세상에 나왔다는 것을 자각할 때

그들은 무슨 말을 할까.

언젠가 맞닥뜨릴 ‘우리 아이’들의 복수를 우리가 감당할 수 있을까?

나는 용서받을 수 있을까?









Писатель Ким Ган родился в 1972 г. в Пусане. Дебютировал в 2017 году с рассказом «Наш папа».