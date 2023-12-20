Выборы в Северной Корее

Поскольку Северная Корея - диктаторское государство, зачастую люди думают, что там не проводятся выборы. Однако и в Северной Корее выборы предусмотрены законом. Ведь полное официальное название страны - Корейская Народно-Демократическая Республика. Поскольку страна заявляет о соблюдении демократических принципов, выборы, которые являются символом демократии, там также проводятся, однако по своей сути и характеру они отличаются от выборов в странах с представительной демократией. Выдвинуть свою кандидатуру на должность любого уровня там может любой гражданин старше 17 лет. Проблема заключается в отсутствии свободы выбора. В отличие от Южной Кореи, где идёт ожесточённая борьба между кандидатами, в Северной Корее в каждом избирательном округе баллотируется только один кандидат, и вам остаётся только голосовать за или против выбора партии.

О том, как устроена избирательная система в Северной Корее, как там проходят выборы, расскажет профессор Чон Дэ Чжин из Университета Халла в городе Вончжу провинции Канвондо.