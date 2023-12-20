«Четыре кадра жизни»

Сейчас полоска фотобумаги с «четырьмя кадрами жизни» - обычная повседневность. Для поколения, привыкшего к контенту онлайн, аналоговый снимок, который можно сразу после съёмки взять в руки, имеет бесконечную привлекательность.





Полоски с маленькими фото, получившие название «четыре кадра жизни», сейчас очень популярны среди зумеров. Теперь любую встречу с друзьями они заканчивают в фотобудке, чтобы получить вожделенную полоску с мини-воспоминаниями.

Во второй половине 1990-х годов в Корее был бум фотостикеров. Парочки или друзья, втиснувшись в фотобудку, стоящую на улице, делали фото, которые тут же печатались в виде наклейки. Их делали в знак любви или дружбы. Полоску со снимками разрезали, чтобы поделить на всех, а потом носили в кошельке, вклеивали в дневник или вставляли в брелок для ключей. Фотостикеры были настолько популярны, что их сканировали и размещали в Cyworld, корейской предшественнице современных соцсетей.





Популярность аналогового фото

В 2000-е годы бум фотостикеров утих под напором цифровых камер и смартфонов. Люди получили возможность запечатлевать любой момент своей жизни везде и в любое время. Но в последнее время эти снимки-наклейки из прошлого возродились и снова занимают место в нашем мире. Полоски с маленькими фото, получившие название «четыре кадра жизни», сейчас очень популярны среди зумеров. Теперь любое дневное времяпровождение с друзьями завершается в фотобудке, чтобы за 4000 вон получить вожделенную полоску с мини-воспоминаниями. Отчего же в эпоху смартфона эти «четыре кадра» вызвали такой интерес?





Точка Life4Cuts в районе Синчхон в западном Сеуле, где находятся несколько университетов. В этой фотостудии везде размещены цифровые дисплеи, поэтому создаётся ощущение интегрированности в цифровые технологии.

© LifeFourCuts

В 2000-х годах всё аналоговое широко заменялось цифровым. Фактически «цифровое» означало «новое». А сейчас всё наоборот. Для поколения MZ, с рождения привычного к компьютерам и мобильникам, аналоговое является новым. И «четыре кадра жизни» нацелены именно на этот момент. Сначала фотобудки появились в популярном среди молодёжи районе Хондэ и в районе Апкучжон-дон. И перед ними, несмотря на жару в разгар лета, миллениалы и зумеры стали выстраиваться в длинные очереди. Для поколения «фотопресс» (от англ. слов photo и express), которое любит проявлять свою индивидуальность в фото, этих четырёх кадров в силу их аналоговой сущности оказалось достаточно, чтобы почувствовать интерес к новому, ранее неиспытанному развлечению.

По данным бренда фотобудок Life4Cuts, ежемесячно в его фотобудках делают фото в среднем от 2 до 2,3 млн. человек, поэтому на январь 2023 года, спустя пять лет после запуска бизнеса, совокупное количество фото превысило 100 миллионов! В начале этого года бренд вышел на рынки 9 стран, в частности одна точка открылась в лондонском Сохо. Рекламный слоган Life4Cuts гласит, что «любой может сохранить самые памятные моменты своей жизни».





Сочетая и комбинируя онлайн и офлайн

Корейцы в целом очень чувствительны к изменению моды, а среди зумеров период смены трендов совсем короткий. Но, несмотря на это, популярность моментального фото и не думает снижаться. Секрет успеха лежит в возможности сочетать и комбинировать онлайн и офлайн.





Чтобы сделать это развлечение культовым, многие бренды оборудовали свои точки как игровые офлайн-площадки, предложив клиентам пользоваться смешными париками, масками и другим реквизитом.

© LifeFourCuts

Чтобы сделать эту игру-развлечение культовой, разные бренды оборудовали свои точки как игровые площадки, возможные только офлайн, заполнив их смешными париками и другим реквизитом. Также, используя QR-код, фото можно скачать, поэтому на основе снимков, сделанных в аналоговом режиме, потом легко делать новый контент онлайн. Поскольку поколение MZ было в восторге, за ними подтянулись разные бренды и инфлюэнсеры, например, многие бренды, открывая поп-ап магазин, непременно ставят в нём будку моментального фото.





Снимки и видеоролик с ходом своей фотосессии легко загрузить в смартфон. После регистрации в специальном приложении фотографии можно помещать в забавные рамки, что добавляет немало веселья.

Разнообразные рамки

Сейчас в Корее конкурируют более 40 брендов экспресс-фото. Поскольку они постоянно внедряют новые идеи и технологии, многие пользователи с энтузиазмом ходят по фотобудкам разных брендов, чтобы оценить предлагаемое разнообразие.

Аппараты Mono Mansion позволяют добавить рамки различного цвета и дизайна, в том числе, волны, цветущие вишни и лужайки, создавая атмосферу фото на природе. В фотобудках Movement предлагают съёмку с камер, установленных на полу и на потолке. Бренд отличают креативность и ретро-ощущения, характерные для видеоклипов корейского хип-хопа образца 1990-х гг. В фотобудках The Film можно выбрать обычную или прозрачную бумагу для фотопечати. Целевая аудитория последней - любители украшать свои дневники в возрасте от 10 лет.

Бренд Life4Cuts поначалу предлагал только базовые шаблоны рамок, но сейчас, зарегистрировавшись в приложении, можно создать свою рамку. Также выделяются коллаборации с популярными знаменитостями. В частности, некоторые бренды предлагают рамки лимитированного тиража с фото исполнителя, снятого в особый памятный день, например в день рождения или на концерте. Это стало новейшим инструментом маркетинга, нацеленного на фанатов, собирающих всё, что связано с кумиром.

Долго ли продлится этот бум? Похоже, долго, хотя форма и технологии будут меняться. Ведь в любую эпоху люди будут хотеть запечатлеть на память важные события своей жизни и моменты, проведённые рядом с теми, кого любят.





Ким Бо Ра, корреспондент «Хангук кёнчже синмун»









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.